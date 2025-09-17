クォートセクション
通貨 / EURHUF
EURHUF: Euro vs Forint

389.529 HUF 0.309 (0.08%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: Forint

EURHUFの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1EURあたり387.818HUFの安値と389.800HUFの高値で取引されました。

ユーロvsハンガリーフォリントダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
387.818 389.800
1年のレンジ
387.735 416.702
以前の終値
389.22 0
始値
388.58 3
買値
389.52 9
買値
389.55 9
安値
387.81 8
高値
389.80 0
出来高
15.181 K
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
-1.68%
6ヶ月の変化
-3.26%
1年の変化
-1.96%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
ECB Lagarde総裁スピーチ
実際
期待
09:30
EUR
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
実際
期待
19:30
EUR
CFTC EUR投機筋ポジション
実際
期待
125.7 K