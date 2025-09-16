КотировкиРазделы
EURHUF: Euro vs Forint

390.020 HUF 0.730 (0.19%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Forint

Курс EURHUF за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 388.793 HUF за 1 EUR, а максимальная — 390.055 HUF.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Венгерского форинта. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
388.793 390.055
Годовой диапазон
387.944 416.702
Предыдущее закрытие
389.29 0
Open
389.46 4
Bid
390.02 0
Ask
390.05 0
Low
388.79 3
High
390.05 5
Объем
20.105 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
-1.56%
6-месячное изменение
-3.14%
Годовое изменение
-1.84%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.