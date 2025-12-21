ZoneSeven Indicator

ZoneSeven - Indicador Avanzado de Zona de Mercado para MT5 Producto

Overview Zone7 es un indicador premium para MT5 diseñado para identificar zonas de interacción de precios de alta probabilidad basadas en el comportamiento del mercado sensible al tiempo. Proporciona a los operadores zonas visuales claras que ayudan a anticipar posibles reacciones de compra y venta, manteniendo la lógica de cálculo interna totalmente protegida. Funciones principales Zone7 analiza automáticamente: Comportamiento del precio intradía Estructura del mercado en función del tiempo Características del movimiento de la sesión Con esta información, genera dos zonas dinámicas de precios que permanecen válidas durante el día de negociación. Claridad visual Zona superior (Roja) - Potencial zona de presión vendedora Zona inferior (Verde) - Potencial zona de interés comprador Las zonas se muestran como bloques limpios y rellenos, garantizando: Cero desorden en los gráficos Rápida toma de decisiones Presentación visual de calidad profesional Características clave: Trazado de zonas totalmente automatizado, Niveles sin repintado,Diseño limpio y minimalista ,Funciona en múltiples instrumentos ,Optimizado para la operativa intradía ,Compatible con todos los marcos temporales de MT5.

Por qué Zone7 es diferente A diferencia de los indicadores tradicionales que inundan los gráficos con señales, Zone7 se centra en: Contexto Estructura Localización Esto permite a los traders aplicar sus propias herramientas y estrategias de confirmación, haciendo de Zone7 un potente indicador marco, no un vendedor de señales. Quién debería usar Zone7 Traders que valoran la estructura por encima del ruido Scalpers, day traders y swing traders intradía Traders que prefieren zonas claras en lugar de flechas Cualquiera que busque mejorar el timing y la paciencia Ventajas.Sin revelación de estrategias , Sin repintado ,Comportamiento diario consistente,Mejora la precisión en la localización de operaciones ,Reduce las entradas emocionales,Adecuado tanto para principiantes como para profesionales.

Nota importante Zone7 es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, no un sistema de trading automatizado. Se recomienda a los operadores que la combinen con sus propias reglas de gestión de riesgos y confirmación. Zone7 Vea el mercado. Respete la zona. Opere con estructura.

Y por último, si el indicador no se muestra, lleve su gráfico a 1 hora y luego vuelva a 5 minutos, será visible.

Productos recomendados
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Muy bien. Este indicador funciona en MT5 y mt4 y es muy fácil de usar. Cuando usted recibe una señal de él, se espera a que la vela con la señal de cerrar y entrar en su comercio en el comienzo de la nueva vela siguiente. Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿te parece bien? vela 1 minuto expira 1 minuto si necesitas ayuda. no dudes en enviarme un mensaje, gracias
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BOIL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Ana Trader Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más combinaci
Plasma Trend
Sabina Fik
Indicadores
El indicador Plasma Trend es una sencilla indicación técnica que se utiliza para determinar la dirección de la tendencia actual en el mercado. El indicador Plasma Trend es una potente herramienta para determinar la dirección de la tendencia en el mercado Forex. Se basa tanto en indicadores técnicos estándar como en cálculos matemáticos propios, lo que proporciona una determinación de la tendencia más precisa y fiable. Su implementación en forma de líneas de dos colores simplifica la determinaci
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
BOA Burn Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BURN Indicador de señales proporciona señales basadas en la estrategia de opciones binarias Ana Trader. Indicadores: MACD & Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
Un potente oscilador que proporciona señales de compra y venta calculando la liquidez del inversor. Cuanta más liquidez , más posibilidades de compra. A menor liquidez , más posibilidades de venta. ¡Por favor, descargue la demo y ejecute un backtest! CÓMO FUNCIONA: El oscilador pondrá flecha de compra y venta en el gráfico sólo en tiempo de ejecución . El valor superior es de 95 a 100 -> Los inversores están dispuestos a comprar y usted debe seguir. Valor inferior es de 5 a 0 -> Los inversores
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
Powerful Hidden Cross Signal
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
¡El último indicador de flecha de opciones binarias más solicitado de la línea de productos Garuda Signals está ahora en MT5! Señal de opciones binarias basada en el análisis cruzado de múltiples marcos temporales. Obtiene confirmación de las señales más consistentes conocidas por el hombre; Ichimoku, SMA, Bandas de Bollinger; y también utiliza el marco de tiempo de 1 hora como confirmación de tendencia, por lo que no tiene que abrir múltiples gráficos y perder el tiempo. - Puede ser usado para
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicadores
¡ Hola Allí, Hoy quiero mostrarles mi nuevo indicador investigable fore COMPRA VENTA, funciona todos los activos, y también funciona Derive activo volatilidad! que el trabajo de todos los plazos, pero recomiendo empezar 5 minutos a H1 cuando reciba una señal acaba de tomar el comercio y la estancia esperar a que su toma de beneficios activo Todos los principales pares y menores TRABAJA TAMBIÉN XAUUSD resultados fantásticos, para obtener más información,,, mensaje gracias
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - es un sistema de comercio manual que puede ajustarse a los movimientos de precios y dar señales para abrir operaciones sin volver a dibujar. El indicador determina la dirección de la tendencia por el nivel central de soporte y resistencia. El indicador de puntos proporciona señales para entradas y salidas. Adecuado para operaciones intradía manuales, reventa y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. El indicador da varios tipos de alert
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Indicadores
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA : El Sistema Momentum de Opciones Binarias está diseñado específicamente para el comercio de opciones binarias. A diferencia de otros sistemas e indicadores que fueron adoptados de otros entornos comerciales para las opciones binarias. No es de extrañar por qué muchos de estos sistemas no hacer dinero. Un hecho muy importante que debe tenerse en cuenta es el hecho de que la aplicación de Martingala no es necesario. Por lo tanto lo que es más seguro para el uso de los com
HandleTrend
Kirill Subot
Indicadores
Indicador de tendencia, una solución única y revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencia importantes integradas en una sola herramienta. Se trata de un indicador 100% sin repintado, multi-marco de tiempo y multi-moneda que se puede utilizar en todos los pares de divisas. HandleTrend es un eficaz indicador de seguimiento de tendencias que da señales de tendencia en forma de flechas en el gráfico.
ShiftedPriceDensity
Andriy Sydoruk
Indicadores
ShiftedPriceDensity - Indicador Profesional de Densidad de Precios con Niveles Históricos Desplazados Parámetros de entrada Profundidad 100 Profundidad inicial TopLevelsToShow 1 Niveles en cada conjunto NumberOfShifts 10 Número de series ShiftSpacing 20 Paso de desplazamiento entre series PriceStep 0,0001 Diferencia mínima de precio entre niveles PriceSource PRICE_CLOSE Tipo de precio de origen LevelColor clrDodgerBlue Color de la línea de nivel LevelWidth 2 Grosor de la línea de nivel Prefijo
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Entry Market Position MT5
Kaijun Wang
5 (1)
Indicadores
Este indicador cuenta con un programa único de cálculo de soportes y resistencias, que constituye un sistema de negociación único. Características del índice Imagínese que puede determinar con exactitud las zonas y puntos de soporte y resistencia importantes para operar con antelación, ¿cómo mejorará su operativa? Basándose en un método de cálculo único, el indicador analiza la tendencia, analiza el soporte y la resistencia actuales, y obtiene la resistencia de soporte importante actual y la di
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Naked Forex Kangaroo Tail indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Naked Forex Indicador Cola de Canguro El Indicador Cola de Canguro es un indicador de reconocimiento de patrones para Forex, Acciones, Índices, Futuros, Materias Primas y Criptomonedas . La Cola de Canguro es un patrón multibarra. El patrón Cola de Canguro es muy efectivo y es muy simple de operar. La estrategia que viene con la Cola de Canguro se basa en la acción del precio. El indicador hace lo que fue diseñado para: mostrar patrones de Cola de Canguro . No espere seguir las flechas hacia
Scalping and Binary Signal Detector MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping and Binary Signal Detector : indicador de especulación que proporciona señales direccionales para abrir posiciones a lo largo de la tendencia. El indicador es un sistema comercial completo que se puede utilizar para Forex y opciones binarias. El sistema de algoritmos permite reconocer movimientos intensos de precios en varias barras consecutivas. El indicador proporciona varios tipos de alertas para las flechas. Funciona en cualquier instrumento comercial y marco de tiempo (se recomiend
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Indicadores
FDIS v1.08 es un indicador de tendencia y señal de múltiples capas diseñado para ofrecer una visión precisa de la dirección del mercado, la volatilidad y el impulso. Combinando el poder del suavizado del RSI, las bandas de volatilidad y las alertas cruzadas de señales, FDIS ayuda a los operadores a tomar decisiones más rápidas e informadas. Características principales: Línea Verde : RSI suavizado (Línea de precio RSI). Línea Roja : Línea de señal de comercio Línea Naranja : Línea base del
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicadores
Alpha Trend MT5 es un indicador de tendencia para la plataforma MetaTrader 5; ha sido desarrollado por un grupo de traders profesionales. El indicador Alpha Trend MT5 encuentra los puntos de cambio de tendencia más probables, lo que permite realizar operaciones al principio de una tendencia. Este indicador cuenta con notificaciones, que se generan cada vez que aparece una nueva señal (alerta, correo electrónico, push-notificación). Esto le permite abrir una posición en el momento oportuno. Alpha
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicadores
El indicador Advanced Trend Scalper MT5 está diseñado para ayudar tanto a los operadores principiantes como a los profesionales. El indicador analiza el mercado y le da señales de compra y venta. No utiliza ningún otro indicador, funciona sólo con las acciones del mercado. La señal aparece justo después del cierre de la vela y no se vuelve a pintar. El algoritmo eficiente proporciona un alto grado de fiabilidad de tales señales. Advanced Trend Scalper para el terminal MetaTrader 4 : https://www.
Arrow Trends
Saad Janah
Indicadores
Arrow Trends - Señales de entrada claras para MetaTrader 5 Arrow Trends es un indicador de flecha profesional para MetaTrader 5 diseñado para proporcionar señales de entrada en la dirección de la tendencia predominante. Si usted está scalping, day trading, o swing trading, Arrow Trends le ayuda a identificar oportunidades fuertes. Características principales: Señales sin repintado: Una vez que aparece una flecha, nunca desaparece. Entradas centradas en la tendencia: Las señales se alinean con la
Los compradores de este producto también adquieren
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indicadores
ChartMaster Heikin Ashi con Indicador Pivot para MT5 Lleve sus operaciones al siguiente nivel con ChartMaster Heikin As hi con Indicador Pivot, una poderosa herramienta que combina la claridad de las velas Heikin Ashi con el análisis avanzado de puntos pivote. Este indicador está diseñado para los operadores que quieren identificar las tendencias del mercado, las inversiones, y las zonas clave de soporte / resistencia con precisión. Características principales: Visualización Heikin Ashi - Suav
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador Enigma 112 - Manual del usuario Indicador Enigma 112 Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution Introducción El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo. Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. Teorí
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
Indicadores
Este oscilador fue desarrollado exclusivamente por xCalper en 2015 basándose en cálculos de medias móviles para indicar y tratar de predecir niveles de sobreventa y sobrecompra. La línea rápida (blanca, por defecto) oscila básicamente entre los valores -0,5 (sobreventa) y +0,5 (sobrecompra). Cuando esta línea cruza al alza el valor -0,5, significa un nivel de precios de sobreventa. Cuando cruza hacia abajo el valor +0,5, significa un nivel de precios de sobrecompra. Cuando la línea rápida cruza
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
Currency Index Watcher
Icham Aidibe
Indicadores
Currency Index Watcher es una herramienta sencilla y fácil de usar para quien desee operar en Forex utilizando índices de divisas. Currency Index Watcher es configurable y utilizable directamente desde el panel. Índices de 8 divisas personalizados EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD (por defecto) Se puede utilizar cualquier símbolo de 3 caracteres de su reloj de mercado (BTC = bitcoin, RUB = rublo, CNH = yuan, etc ...) : haga doble clic en la etiqueta del símbolo Posibilidad de seleccionar qu
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Indicadores
Indicador de Rendimiento Relativo de Forex Este indicador calcula la fuerza relativa de las principales divisas frente al dólar estadounidense. La idea básica de este indicador es "comprar divisas fuertes y vender divisas débiles". Este indicador le permite identificar rápidamente el mejor par de divisas para operar de acuerdo con su estilo de negociación (Intradía, Scalping, Swing o Largo Plazo).
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario