Block Sliding X

Sliding Block - Asesor Experto Inteligente para Forex

SlidingBlock es un bot de trading potente y fiable desarrollado para los traders que buscan un trading estable y totalmente automatizado. Este Asesor Experto (EA) se basa en el análisis inteligente del mercado y opera utilizando órdenes pendientes con gestión avanzada de posiciones y mecanismos de protección de múltiples capas.

Gracias a su configuración flexible y arquitectura robusta,Sliding Block se adapta a diversas condiciones de mercado, ofreciendo una alta eficiencia tanto en los mercados de tendencia como en los de oscilación.

Características principales

Algoritmo de órdenes pendientes

  • Coloca órdenes pendientes a una distancia definida del precio actual.

  • Las órdenes se activan una vez que el precio alcanza el nivel especificado y se gestionan mediante una lógica de protección.

Seguimiento inteligente de órdenes pendientes

  • Las órdenes pendientes son rastreadas dinámicamente antes de su activación para optimizar el tiempo de entrada y la precisión.

Protección automática de posiciones

  • Tras la ejecución, se fijan automáticamente el Stop Loss y el Take Profit.

  • El trailing stop clásico y/o dinámico se aplica en función de la configuración del usuario.

Gestión flexible de series

  • Admite la negociación en serie mediante escalado exponencial.

  • Mejora las estrategias de promediación manteniendo un estricto control del riesgo.

Parámetros escalables

  • Ajusta automáticamente los niveles de precios, permitiendo que una única configuración funcione en varios plazos y símbolos de negociación.

Controles de riesgo avanzados

  • Admite tanto eltamaño de lote fijo como el cálculo automático de lotes en función del saldo de la cuenta y los parámetros de riesgo.

Filtros de condiciones de mercado

  • Los filtros integradosde spread y recotización evitan la ejecución de operaciones en condiciones desfavorables.

Gran adaptabilidad

  • Ofrece amplias opciones de personalización, como la longitud de la señal, los umbrales de desviación, los tipos de ejecución, etc.

Ventajas

  • Fácil de usar: Diseñado tanto para principiantes como para operadores experimentados. Fácil instalación y opciones de configuración claras.

  • Totalmente automatizado: No requiere intervención manual durante la negociación.

  • Seguro: Incluye Stop Loss, Trailing Stop, filtros de spread y herramientas de gestión del riesgo.

  • Compatibilidad universal: Apto para todos los pares de divisas y plazos.

  • Eficaz y estable: Probado y optimizado para garantizar una baja carga del terminal y un rendimiento constante.

Cómo funciona Sliding Block

  1. Análisis de mercado
    Analiza la estructura de precios (OHLC), el volumen y la volatilidad.

  2. Generación de Señales
    Identifica zonas de entrada utilizando lógica de señales y filtros preconfigurados.

  3. Colocación de órdenes pendientes
    Coloca órdenes de COMPRA STOP o VENTA STOP en un desplazamiento definido con arrastre opcional previo a la activación.

  4. Activación y Gestión de Órdenes
    En la activación, estableceStop Loss y Take Profit, y habilita el trailing si es necesario.

  5. Salida de la posición
    La posición se cierra mediante la lógica SL/TP o trailing stop dinámico.

Ajustes y parámetros

Gestión del Dinero

  • DefaultVolume - Tamaño de lote fijo si el lote automático está desactivado

  • LotCalculationEnabled - Habilita el cálculo automático del tamaño del lote

  • LotCalculationBase - Multiplicador base para el cálculo automático del lote

Gestión de series

  • LimitSeriesOrders - Número máximo de órdenes en una serie

  • ExponentialStepSeries - Multiplicador para el espaciado entre órdenes en una serie

Entrada/Salida de Señales

  • IndentPendingOrders - Distancia desde el precio actual para colocar órdenes pendientes

  • InteractionAlgorithmFastLength / SlowLength - Periodos de cálculo rápido/lento de la señal

  • FastDeviation / SlowDeviation - Umbrales para la confirmación de la señal

  • AutomaticCorrectionAlgorithm - Habilita la lógica de corrección adaptativa de la señal

Parada automática

  • TakeProfit - Nivel de Take Profit (en puntos)

  • StopLoss - Nivel de Stop Loss (en puntos)

Seguimiento de órdenes pendientes

  • TrailingPendingEnabled - Activa el trailing para órdenes pendientes

  • TrailingPendingStart - Nivel de activación del trailing

Seguimiento de órdenes de mercado

  • TrailingSeparateMarketOrderEnabled - Activa el seguimiento tras la ejecución de la orden

  • TrailingSeparateMarketOrderStart / Stop - Inicio y rango para el trailing stop

Límites de margen

  • SpreadLimitsEnabled - Habilita el filtro de márgenes

  • SpreadLimitsMin / Max - Rango de margen aceptable

Entorno de servicio

  • CalculationNormalPrice - Normaliza la precisión del precio

  • OrdersMagicNumber - ID único para el seguimiento de operaciones

  • OrdersComment - Comentario personalizado para la identificación de operaciones

  • OrdersRequote - Máximo de recotizaciones permitidas

  • OrdersTypeFilling - Método de ejecución de órdenes (para MT5)

Recomendaciones de uso

  • Mejores símbolos: Utilizar en instrumentos con ATR medio a alto (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)

  • Plazos: Recomendado de M15 a H1

  • Depósito mínimo: $10000 (con auto-lote habilitado)

  • VPS: Muy recomendable para operar 24/5 sin interrupciones

Conclusión

Sliding Block es más que un robot de comercio - es susocio estratégico en el mercado Forex. Al aprovechar el poder de la automatización inteligente, puede operar con mayor precisión, disciplina y consistencia.




