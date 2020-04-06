Block Sliding X
- Asesores Expertos
- Nadiya Mirosh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
SlidingBlock es un bot de trading potente y fiable desarrollado para los traders que buscan un trading estable y totalmente automatizado. Este Asesor Experto (EA) se basa en el análisis inteligente del mercado y opera utilizando órdenes pendientes con gestión avanzada de posiciones y mecanismos de protección de múltiples capas.
Gracias a su configuración flexible y arquitectura robusta,Sliding Block se adapta a diversas condiciones de mercado, ofreciendo una alta eficiencia tanto en los mercados de tendencia como en los de oscilación.
Características principales
Algoritmo de órdenes pendientes
-
Coloca órdenes pendientes a una distancia definida del precio actual.
-
Las órdenes se activan una vez que el precio alcanza el nivel especificado y se gestionan mediante una lógica de protección.
Seguimiento inteligente de órdenes pendientes
-
Las órdenes pendientes son rastreadas dinámicamente antes de su activación para optimizar el tiempo de entrada y la precisión.
Protección automática de posiciones
-
Tras la ejecución, se fijan automáticamente el Stop Loss y el Take Profit.
-
El trailing stop clásico y/o dinámico se aplica en función de la configuración del usuario.
Gestión flexible de series
-
Admite la negociación en serie mediante escalado exponencial.
-
Mejora las estrategias de promediación manteniendo un estricto control del riesgo.
Parámetros escalables
-
Ajusta automáticamente los niveles de precios, permitiendo que una única configuración funcione en varios plazos y símbolos de negociación.
Controles de riesgo avanzados
-
Admite tanto eltamaño de lote fijo como el cálculo automático de lotes en función del saldo de la cuenta y los parámetros de riesgo.
Filtros de condiciones de mercado
-
Los filtros integradosde spread y recotización evitan la ejecución de operaciones en condiciones desfavorables.
Gran adaptabilidad
-
Ofrece amplias opciones de personalización, como la longitud de la señal, los umbrales de desviación, los tipos de ejecución, etc.
Ventajas
-
Fácil de usar: Diseñado tanto para principiantes como para operadores experimentados. Fácil instalación y opciones de configuración claras.
-
Totalmente automatizado: No requiere intervención manual durante la negociación.
-
Seguro: Incluye Stop Loss, Trailing Stop, filtros de spread y herramientas de gestión del riesgo.
-
Compatibilidad universal: Apto para todos los pares de divisas y plazos.
-
Eficaz y estable: Probado y optimizado para garantizar una baja carga del terminal y un rendimiento constante.
Cómo funciona Sliding Block
-
Análisis de mercado
Analiza la estructura de precios (OHLC), el volumen y la volatilidad.
-
Generación de Señales
Identifica zonas de entrada utilizando lógica de señales y filtros preconfigurados.
-
Colocación de órdenes pendientes
Coloca órdenes de COMPRA STOP o VENTA STOP en un desplazamiento definido con arrastre opcional previo a la activación.
-
Activación y Gestión de Órdenes
En la activación, estableceStop Loss y Take Profit, y habilita el trailing si es necesario.
-
Salida de la posición
La posición se cierra mediante la lógica SL/TP o trailing stop dinámico.
Ajustes y parámetros
Gestión del Dinero
-
DefaultVolume - Tamaño de lote fijo si el lote automático está desactivado
-
LotCalculationEnabled - Habilita el cálculo automático del tamaño del lote
-
LotCalculationBase - Multiplicador base para el cálculo automático del lote
Gestión de series
-
LimitSeriesOrders - Número máximo de órdenes en una serie
-
ExponentialStepSeries - Multiplicador para el espaciado entre órdenes en una serie
Entrada/Salida de Señales
-
IndentPendingOrders - Distancia desde el precio actual para colocar órdenes pendientes
-
InteractionAlgorithmFastLength / SlowLength - Periodos de cálculo rápido/lento de la señal
-
FastDeviation / SlowDeviation - Umbrales para la confirmación de la señal
-
AutomaticCorrectionAlgorithm - Habilita la lógica de corrección adaptativa de la señal
Parada automática
-
TakeProfit - Nivel de Take Profit (en puntos)
-
StopLoss - Nivel de Stop Loss (en puntos)
Seguimiento de órdenes pendientes
-
TrailingPendingEnabled - Activa el trailing para órdenes pendientes
-
TrailingPendingStart - Nivel de activación del trailing
Seguimiento de órdenes de mercado
-
TrailingSeparateMarketOrderEnabled - Activa el seguimiento tras la ejecución de la orden
-
TrailingSeparateMarketOrderStart / Stop - Inicio y rango para el trailing stop
Límites de margen
-
SpreadLimitsEnabled - Habilita el filtro de márgenes
-
SpreadLimitsMin / Max - Rango de margen aceptable
Entorno de servicio
-
CalculationNormalPrice - Normaliza la precisión del precio
-
OrdersMagicNumber - ID único para el seguimiento de operaciones
-
OrdersComment - Comentario personalizado para la identificación de operaciones
-
OrdersRequote - Máximo de recotizaciones permitidas
-
OrdersTypeFilling - Método de ejecución de órdenes (para MT5)
Recomendaciones de uso
-
Mejores símbolos: Utilizar en instrumentos con ATR medio a alto (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)
-
Plazos: Recomendado de M15 a H1
-
Depósito mínimo: $10000 (con auto-lote habilitado)
-
VPS: Muy recomendable para operar 24/5 sin interrupciones
Conclusión
Sliding Block es más que un robot de comercio - es susocio estratégico en el mercado Forex. Al aprovechar el poder de la automatización inteligente, puede operar con mayor precisión, disciplina y consistencia.