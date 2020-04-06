Block Sliding X

SlidingBlock es un bot de trading potente y fiable desarrollado para los traders que buscan un trading estable y totalmente automatizado. Este Asesor Experto (EA) se basa en el análisis inteligente del mercado y opera utilizando órdenes pendientes con gestión avanzada de posiciones y mecanismos de protección de múltiples capas.

Gracias a su configuración flexible y arquitectura robusta,Sliding Block se adapta a diversas condiciones de mercado, ofreciendo una alta eficiencia tanto en los mercados de tendencia como en los de oscilación.

Características principales

Algoritmo de órdenes pendientes

Coloca órdenes pendientes a una distancia definida del precio actual.

Las órdenes se activan una vez que el precio alcanza el nivel especificado y se gestionan mediante una lógica de protección.

Seguimiento inteligente de órdenes pendientes

Las órdenes pendientes son rastreadas dinámicamente antes de su activación para optimizar el tiempo de entrada y la precisión.

Protección automática de posiciones

Tras la ejecución, se fijan automáticamente el Stop Loss y el Take Profit.

El trailing stop clásico y/o dinámico se aplica en función de la configuración del usuario.

Gestión flexible de series

Admite la negociación en serie mediante escalado exponencial.

Mejora las estrategias de promediación manteniendo un estricto control del riesgo.

Parámetros escalables

Ajusta automáticamente los niveles de precios, permitiendo que una única configuración funcione en varios plazos y símbolos de negociación.

Controles de riesgo avanzados

Admite tanto eltamaño de lote fijo como el cálculo automático de lotes en función del saldo de la cuenta y los parámetros de riesgo.

Filtros de condiciones de mercado

Los filtros integradosde spread y recotización evitan la ejecución de operaciones en condiciones desfavorables.

Gran adaptabilidad

Ofrece amplias opciones de personalización, como la longitud de la señal, los umbrales de desviación, los tipos de ejecución, etc.

Ventajas

Fácil de usar: Diseñado tanto para principiantes como para operadores experimentados. Fácil instalación y opciones de configuración claras.

Totalmente automatizado : No requiere intervención manual durante la negociación.

Seguro: Incluye Stop Loss, Trailing Stop, filtros de spread y herramientas de gestión del riesgo.

Compatibilidad universal: Apto para todos los pares de divisas y plazos.

Eficaz y estable: Probado y optimizado para garantizar una baja carga del terminal y un rendimiento constante.

Cómo funciona Sliding Block

Análisis de mercado

Analiza la estructura de precios (OHLC), el volumen y la volatilidad. Generación de Señales

Identifica zonas de entrada utilizando lógica de señales y filtros preconfigurados. Colocación de órdenes pendientes

Coloca órdenes de COMPRA STOP o VENTA STOP en un desplazamiento definido con arrastre opcional previo a la activación. Activación y Gestión de Órdenes

En la activación, estableceStop Loss y Take Profit, y habilita el trailing si es necesario. Salida de la posición

La posición se cierra mediante la lógica SL/TP o trailing stop dinámico.

Ajustes y parámetros

Gestión del Dinero

DefaultVolume - Tamaño de lote fijo si el lote automático está desactivado

LotCalculationEnabled - Habilita el cálculo automático del tamaño del lote

LotCalculationBase - Multiplicador base para el cálculo automático del lote

Gestión de series

LimitSeriesOrders - Número máximo de órdenes en una serie

ExponentialStepSeries - Multiplicador para el espaciado entre órdenes en una serie

Entrada/Salida de Señales

IndentPendingOrders - Distancia desde el precio actual para colocar órdenes pendientes

InteractionAlgorithmFastLength / SlowLength - Periodos de cálculo rápido/lento de la señal

FastDeviation / SlowDeviation - Umbrales para la confirmación de la señal

AutomaticCorrectionAlgorithm - Habilita la lógica de corrección adaptativa de la señal

Parada automática

TakeProfit - Nivel de Take Profit (en puntos)

StopLoss - Nivel de Stop Loss (en puntos)

Seguimiento de órdenes pendientes

TrailingPendingEnabled - Activa el trailing para órdenes pendientes

TrailingPendingStart - Nivel de activación del trailing

Seguimiento de órdenes de mercado

TrailingSeparateMarketOrderEnabled - Activa el seguimiento tras la ejecución de la orden

TrailingSeparateMarketOrderStart / Stop - Inicio y rango para el trailing stop

Límites de margen

SpreadLimitsEnabled - Habilita el filtro de márgenes

SpreadLimitsMin / Max - Rango de margen aceptable

Entorno de servicio

CalculationNormalPrice - Normaliza la precisión del precio

OrdersMagicNumber - ID único para el seguimiento de operaciones

OrdersComment - Comentario personalizado para la identificación de operaciones

OrdersRequote - Máximo de recotizaciones permitidas

OrdersTypeFilling - Método de ejecución de órdenes (para MT5)

Recomendaciones de uso

Mejores símbolos: Utilizar en instrumentos con ATR medio a alto (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, XAUUSD)

Plazos : Recomendado de M15 a H1

Depósito mínimo: $10000 (con auto-lote habilitado)

VPS: Muy recomendable para operar 24/5 sin interrupciones

Conclusión

Sliding Block es más que un robot de comercio - es susocio estratégico en el mercado Forex. Al aprovechar el poder de la automatización inteligente, puede operar con mayor precisión, disciplina y consistencia.







