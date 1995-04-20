The Signal Premium Pro System
- Indicadores
- Asrul Bin Assan
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
🧠
La Señal Premium Pro System SMART ANALYZER SYSTEM V3 (2025)- Inteligencia de mercado de próxima generación para operadores
Smart Analyzer System V3 es un indicador de trading profesional para Forex, Oro (XAUUSD) e Índices. Proporciona señales de compra/venta en tiempo real, niveles automáticos, análisis en múltiples marcos temporales y modos de negociación adaptables para estrategias de scalping, intradía y swing. Opere de forma más inteligente con precisión, claridad y confianza.
⚡ INTRODUCCIÓN
Bienvenido al Smart Analyzer System V3 (2025): la evolución de la inteligencia de trading.
Este indicador avanzado es más que una simple herramienta de señales - es su centro de mando de trading completo, diseñado para ayudarle a analizar, confirmar y ejecutar operaciones con una precisión inigualable.
Construido para Forex, Oro (XAUUSD), e Índices Globales, Smart Analyzer V3 se adapta automáticamente a cualquier marco temporal y condición de mercado.
Si usted está scalping movimientos rápidos o la celebración de posiciones oscilantes, que ofrece información precisa, en tiempo real para aumentar su confianza en el comercio y la coherencia.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
🧭 1. Analizador adaptativo inteligente
Detecta automáticamente la estructura del mercado, el impulso y la volatilidad.
Genera niveles claros de entrada, stop loss y take profit directamente en tu gráfico.
Sin repintados. Sin confusiones. Sólo datos de trading fiables.
🧠 2. Sistema de Estado de Señales
Mantén el control con fases de negociación en tiempo real mostradas en pantalla:
Esperando Señal → Escaneo de mercado en curso.
Pendiente de Compra / Venta → Configuración potencial detectada.
Entrando ahora → Señal confirmada activada.
Compra/Venta activa → Operación activa con seguimiento de beneficios/pérdidas.
Set Breakeven / Partial Close → Guía inteligente de gestión de riesgos.
TP alcanzado / SL alcanzado → Operación completada y registrada.
💹 3. Panel de tendencias y momentos
Obtenga una visión profunda de la dirección y el sentimiento del mercado:
Porcentaje de fuerza comprador vs vendedor.
Medidor de validez de la señal en tiempo real
Lista de verificación de confirmación para el impulso, la volatilidad y la alineación
Analizador de beneficios diarios con seguimiento de la tasa de ganancias
⚙️ 4 MODOS DE NEGOCIACIÓN - DISEÑADOS PARA CADA ESTILO
Elija su modo preferido y Smart Analyzer adaptará automáticamente sus parámetros para un rendimiento óptimo:
Modo Marco temporal Estilo Precisión
⚡ Alta frecuencia M5 Scalping rápido 40-60
💥 Scalping M15-M30 Quick In/Out Trades 60-80%
🕐 Intradía H1 Entradas Swing Diarias 80-90%
🌀 Swing H4-D1 Mantenimiento de tendencia / Posición 85-95%
📊 CUADRO DE MANDOS DEL MERCADO EN DIRECTO
Todo lo que necesitas para tomar una decisión con confianza - en una interfaz limpia:
Análisis de momentum en tiempo real
Sistema de confirmación multicapa
Relación comprador/vendedor en tiempo real
Medidor de fuerza de validez del mercado
Seguimiento diario de beneficios con pips y tasa de ganancias
🔔 ALERTAS Y NOTIFICACIONES
No vuelvas a perderte una operación:
Alertas en pantalla
Notificaciones sonoras
Notificaciones push para móviles (compatible con MT4/MT5)
Sabrás exactamente cuándo está listo el mercado, incluso si estás lejos de tu escritorio.
💎 POR QUÉ LOS TRADERS ELIGEN SMART ANALYZER SYSTEM V3
✅ Precisión de nivel profesional y análisis adaptativo.
✅ Señales 100% sin pintadas
✅ Funciona con todos los instrumentos - Forex, Oro (XAUUSD), US30, NAS100, DAX30, y más.
✅ Interfaz sencilla, limpia y fácil de usar
✅ Reduce la toma de decisiones emocionales
✅ Ideal tanto para operadores principiantes como profesionales
✅ Optimizado para las sesiones de Londres y Nueva York (mayor volatilidad y rentabilidad)
⚠️ NOTA PARA OPERADORES PROFESIONALES
Para obtener mejores resultados, evite operar 30 minutos antes y después de noticias de gran impacto.
Smart Analyzer V3 incluye detección de sensibilidad del mercado incorporada - permitiéndole operar sólo durante las condiciones óptimas del mercado.
🧩 DETALLES TÉCNICOS
Plataforma: MetaTrader 4 / MetaTrader 5
Pares: Todos los pares de divisas, Oro (XAUUSD), Índices
Plazos: M5 a D1
Tipo: Indicador Indicador no repintado
Alertas: En pantalla, Sonido y Notificaciones Push
Sesiones recomendadas: Londres y Nueva York
🚀 OPERE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, NO MÁS DIFÍCIL
Con Smart Analyzer System V3, cada señal está respaldada por una lógica basada en datos, un escaneo del mercado en tiempo real y un análisis de precisión.
Se acabaron las suposiciones. No más estrés.
Sólo claridad, consistencia y control en cada operación.
🌍 Únase a la revolución del trading
Miles de traders en todo el mundo están cambiando a Smart Analyzer System V3 para ganar ventaja en los mercados volátiles.
Forme parte de la evolución de 2025: opere con confianza, precisión y automatización.
🔑 SMART ANALYZER SYSTEM V3 (2025)
El futuro de la inteligencia de mercado - Ahora en MQL5.
👉 Instala, analiza y domina los gráficos hoy mismo.