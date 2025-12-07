Tarea técnica
Necesito un robot (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que opere de manera totalmente automática con las siguientes características:
1. Capital inicial: 10 USD.
2. Meta diaria de ganancias: 100 USD.
3. Cuando alcance los 100 USD de ganancia, el robot debe DETENERSE automáticamente hasta el siguiente día.
4. Debe abrir múltiples operaciones de compra y venta durante el día.
5. Puede usar cualquier estrategia segura (scalping, grid suave, tendencia, etc.) mientras cumpla la meta.
6. Debe abrir operaciones incluso con mercados con poco movimiento, no quiero un robot que espere muchas horas.
7. Lote recomendado: 0.01 (o ajustado automáticamente según el saldo).
8. Debe funcionar en el par XAUUSD (oro).
9. El robot debe tener protección contra pérdidas grandes.
10. Entregar el archivo MQ5 y EX5 con instrucciones claras para instalarlo.
Presupuesto: entre 80 y 100 USD.
Plazo: lo antes posible.
