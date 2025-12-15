FreelanceSecciones

Desarrollo de Expert Advisor MT4 con integración ABBYY OCR Engine

MQL4 Asesores Expertos Fórex Depuración de robots/indicadores Optimización de estrategias Estadística y matemáticas C++ Módulo de estrategias Python C# MySQL JavaScript Compilación de datos de internet SQL HTML PHP Minería de datos ALGLIB R

Tarea técnica

Necesito el desarrollo de un Expert Advisor (EA) para MetaTrader 4
con integración del motor ABBYY OCR.

El EA debe:
- Capturar información visual (pantalla / ventana específica)
- Procesar el texto mediante ABBYY OCR Engine
- Interpretar señales extraídas
- Ejecutar operaciones automáticas en MT4 según reglas definidas

Requisitos técnicos:
- Integración estable entre MT4 y ABBYY (DLL / API / bridge externo)
- Código robusto y bien documentado
- Manejo de errores y logs
- Parámetros configurables
- Compatibilidad con backtesting en la medida de lo posible

No se requiere diseño web.

