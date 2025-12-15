Necesito el desarrollo de un Expert Advisor (EA) para MetaTrader 4

con integración del motor ABBYY OCR.





El EA debe:

- Capturar información visual (pantalla / ventana específica)

- Procesar el texto mediante ABBYY OCR Engine

- Interpretar señales extraídas

- Ejecutar operaciones automáticas en MT4 según reglas definidas





Requisitos técnicos:

- Integración estable entre MT4 y ABBYY (DLL / API / bridge externo)

- Código robusto y bien documentado

- Manejo de errores y logs

- Parámetros configurables

- Compatibilidad con backtesting en la medida de lo posible





No se requiere diseño web.