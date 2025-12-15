Tarea técnica
Necesito el desarrollo de un Expert Advisor (EA) para MetaTrader 4
con integración del motor ABBYY OCR.
El EA debe:
- Capturar información visual (pantalla / ventana específica)
- Procesar el texto mediante ABBYY OCR Engine
- Interpretar señales extraídas
- Ejecutar operaciones automáticas en MT4 según reglas definidas
Requisitos técnicos:
- Integración estable entre MT4 y ABBYY (DLL / API / bridge externo)
- Código robusto y bien documentado
- Manejo de errores y logs
- Parámetros configurables
- Compatibilidad con backtesting en la medida de lo posible
No se requiere diseño web.
