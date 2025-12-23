MQL5 Asesores Expertos
Tarea técnica
Hola me gustaría empezar para obtener ganancias. Para mí es una buena forma de conseguir beneficios ya que hay gente que le gusta utilizarlo de esta forma como ejemplo el trading
Han respondido
1
Evaluación
Proyectos
542
40%
Arbitraje
30
57% / 3%
Caducado
57
11%
Trabaja
Ha publicado: 11 ejemplos
2
Evaluación
Proyectos
618
33%
Arbitraje
35
37% / 49%
Caducado
10
2%
Ocupado
3
Evaluación
Proyectos
2
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Libre
4
Evaluación
Proyectos
2
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Trabaja
Ha publicado: 2 ejemplos
5
Evaluación
Proyectos
469
39%
Arbitraje
101
41% / 24%
Caducado
77
16%
Trabajando
Ha publicado: 2 ejemplos
Información sobre el proyecto
Presupuesto
30 - 200 USD
IVA (21%): 6.3 - 42 USD
Total: 36 - 242 USD
Para el ejecutor27 - 180 USD
Plazo límite de ejecución
a 10 día(s)
Cliente
Encargos realizados1
Número de arbitrajes0