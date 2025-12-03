FreelanceSecciones

Tarea técnica

Desarrollar un EA automático para MT5 que opere únicamente en pares principales de Forex y XAUUSD.


2. Integrar la estrategia SMC + ICT, incluyendo:

Detección de estructura del mercado (BOS / CHoCH).

Identificación de zonas de liquidez y barrido de stops.

Reconocimiento de retrocesos Fibonacci en M15 para entradas precisas.



3. Configurar gestión de riesgo automática: SL/TP configurables y tamaño de lote dinámico según capital disponible.


4. Incluir optimización y backtesting histórico para los pares indicados.


5. Generar alertas y notificaciones cuando se cumplan las condiciones de entrada o salida.


6. Realizar depuración completa del código, eliminando bugs o errores que afecten la ejecución del EA.


7. Entregar código limpio, eficiente y documentado, listo para ajustes futuros y fácil configuración por el usuario.


