Tarea técnica
Desarrollar un EA automático para MT5 que opere únicamente en pares principales de Forex y XAUUSD.
2. Integrar la estrategia SMC + ICT, incluyendo:
Detección de estructura del mercado (BOS / CHoCH).
Identificación de zonas de liquidez y barrido de stops.
Reconocimiento de retrocesos Fibonacci en M15 para entradas precisas.
3. Configurar gestión de riesgo automática: SL/TP configurables y tamaño de lote dinámico según capital disponible.
4. Incluir optimización y backtesting histórico para los pares indicados.
5. Generar alertas y notificaciones cuando se cumplan las condiciones de entrada o salida.
6. Realizar depuración completa del código, eliminando bugs o errores que afecten la ejecución del EA.
7. Entregar código limpio, eficiente y documentado, listo para ajustes futuros y fácil configuración por el usuario.
