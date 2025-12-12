MQL5 Asesores Expertos
Se necesita crear un asesor experto a base de una estrategia de breakout, donde el punto de entrada será el mínimno y máximo del rango, asi mismo, el stop loss será el mínimo y máximo del rango. El Take Profit por otro lado, será establecido por un cantidad "X" multiplicado del SL, con la finalidad de elegir un ratio beneficio para realizar backtesting. Adicional otros parámetros que se detalla en el archivo adjunto.
Información sobre el proyecto
Presupuesto
30 - 60 USD
Plazo límite de ejecución
de 1 a 15 día(s)
Cliente
Encargos realizados4
Número de arbitrajes0