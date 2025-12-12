FreelanceSecciones

CREAR ASESOR EXPERTO A BASE DE ESTRATEGIA DE BREAKOUT

MQL5 Asesores Expertos

Tarea técnica

Se necesita crear un asesor experto a base de una estrategia de breakout, donde el punto de entrada será el mínimno y máximo del rango, asi mismo, el stop loss será el mínimo y máximo del rango. El Take Profit por otro lado, será establecido por un cantidad "X" multiplicado del SL, con la finalidad de elegir un ratio beneficio para realizar backtesting. Adicional otros parámetros que se detalla en el archivo adjunto.

Archivos adjuntos:

ZIP
ESTRATEGIA_DE_TRADING_ORO.zip
396.8 Kb

Información sobre el proyecto

Presupuesto
30 - 60 USD
Plazo límite de ejecución
de 1 a 15 día(s)

