Discusión sobre el artículo "Trading de arbitraje en Forex: Un bot market-maker simple de sintéticos para comenzar"
Un enfoque interesante. Empezó tal cual, sin optimización. Mantiene el equilibrio, hay un aumento en pequeños pasos.
Si lo desea, puede mover el cierre de la parrilla al final del día, antes de la formación de swap. Actualmente, la parrilla se cierra al inicio de la negociación. O no utilizar el cierre diario en absoluto.
Definitivamente hay espacio para el desarrollo y la aplicación en soluciones complejas.
¡Adelante!
Artículo publicado Trading de arbitraje en Forex: Un bot market-maker simple de sintéticos para comenzar:
En 2017 se produjo una revolución en mi mente cuando, tras una serie de dolorosas pérdidas, comencé a estudiar cómo operan realmente los grandes jugadores. No los que pregonan sus "ganancias millonarias" en YouTube, sino los realmente institucionalizados: bancos, fondos de cobertura y empresas de trading por cuenta propia.
Y esto es lo que descubrí: no usan elaboradas estrategias de indicadores. Aplican principios matemáticos como la gestión de riesgos, el arbitraje, la creación de mercado y otros enfoques basados en una comprensión fundamental de los mecanismos del mercado. Fue entonces cuando tomé la decisión: hay que negociar como un gran jugador o no negociar en absoluto.
Pasé los tres años siguientes estudiando métodos de negociación institucionales. Me sumergí en el mundo de las correlaciones entre mercados, el arbitraje estadístico y el trading algorítmico. Experimenté con Python y MQL, creando prototipos de sistemas que imitaban los planteamientos de los grandes participantes en el mercado, pero adaptados a los tráders minoristas con sus limitaciones de capital y tecnología.
Así, en enero de 2020, en vísperas de uno de los periodos más turbulentos de la historia de los mercados financieros, nació Tris_Optimised, mi respuesta a la pregunta: "¿Cómo aplica un tráder minorista las estrategias institucionales?"
Este asesor experto no intenta predecir los movimientos del mercado, no se basa en indicadores de análisis técnico y no requiere la "intuición" del tráder. En su lugar, calcula matemáticamente los posibles desequilibrios entre tres pares de divisas relacionados y coloca una cuadrícula de órdenes listas para captar esos desequilibrios cuando se produzcan.
En cinco años de funcionamiento continuo en condiciones reales de mercado, Tris_Optimised ha mostrado su viabilidad. Ha sobrevivido a pandemias, picos inflacionistas, cambios en los tipos de interés y crisis geopolíticas, y sigue produciendo beneficios constantes (durante esos raros periodos en los que negocio, en lugar de pasarme la noche en vela buscando ideas y códigos directamente). No es un sistema milagroso que promete beneficios exorbitantes, sino una herramienta de trabajo fiable basada en los principios fundamentales del trading institucional.
Autor: Yevgeniy Koshtenko