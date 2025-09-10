Errores, fallos, preguntas - página 994
Una nueva construcción está fuera. ¿Dónde puedo leer las novedades?
Gracias.
En la build 814, el EA ha comenzado a jurar al lanzar, y el lanzamiento se detiene en esta inscripción.
Por favor, actualice.
El mismo error ayer y hoy después de la actualización.
El terminal se actualiza y pide un reinicio.
Después de reiniciar, el error es el siguiente.
La versión de mt5setup.exe es 5.0.0.804
¡Buenas tardes!
En el terminal de la compilación 803 al iniciar me sale:
2013.06.08 12:55:13 Terminal Alpari NZ MT5 x64 build 803 iniciado (Alpari NZ Limited)
2013.06.08 12:55:14 Terminal OpenCL no encontrado, instale el último controlador de vídeo para un mejor rendimiento
Tengo la vieja construcción en el mismo PC:
2013.06.08 12:56:10 Terminal Alpari NZ MT5 build 742 iniciado (Alpari NZ Limited)
¿Es de esperar este comportamiento?
...
¿Es de esperar este comportamiento?
Sí, OpenCL 1. 0 ya no es compatible a partir de algunas compilaciones.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Prueba de rendimiento de marcas de texto y mapas de bits seleccionados en un gráfico
Renat, 2013.04.28 13:48
¿Con qué versión de OpenCL funciona el procesador? ¿1,0 o superior? Actualmente no admitimos dispositivos OpenCL 1.0 más antiguos debido a sus fallos.
Si la valoración de un dispositivo OpenCL mostrado no se recalcula en los reinicios, significa que el dispositivo se estrelló durante uno de los recálculos y acabó en la lista de "no contar la valoración para evitar caídas". El dispositivo seguirá funcionando, pero no se mostrará su clasificación. En un cambio de las características del dispositivo (por ejemplo, la actualización de la versión del controlador) se hará un único intento de recalcular la calificación.
La clasificación de dispositivos OpenCL se utiliza para seleccionar automáticamente el dispositivo más rápido por defecto cuando hay más de un dispositivo (GPU discreta, GPU integrada, CPU).
Al abrir el editor desde el terminal desde la ventana del navegador utilizando algún código
De vez en cuando recibo
El terminal puede congelarse o abrir el editor como de costumbre.
Suele ocurrir en el primer arranque.
Win 7 x64.
¿Qué puede significar?
La actualización después de un error de este tipo todas las pestañas en el editor se eliminan.
¿Es el 814/815 de la demo de Metaquotes? Si es así, se trata de versiones no oficiales. La oficial, según tengo entendido, saldrá en una semana.
Por cierto, yo no tengo este problema ... (construcción 815)
OBJPROP_TIMEFRAMES ha dejado de funcionar
código
Las impresiones muestran que las banderas están fijadas pero los objetos permanecen visibles en todos los TFs.
Línea
cambió a
desechando todo lo demás (es decir, sin opciones establecidas tf) -El objeto permanece visible en todos los TFs.
814/815 de la demo de Metaquotes? Si es así, son versiones no oficiales. La oficial, según tengo entendido, saldrá en una semana.
Por cierto, yo no tengo ese problema... (construcción 815)
Versiones no oficiales del sitio web oficial: ¿cómo? ¿Fuga?
Sí, la demo de Metaquotes.
El error aparece en las últimas 4-5 construcciones.
Versiones no oficiales del sitio web oficial: ¿cómo? ¿Fuga?
Sí, la demo de Metaquotes.
El error aparece en las últimas 4-5 construcciones.