ns_k:

Una nueva construcción está fuera. ¿Dónde puedo leer las novedades?

Gracias.

Lo publicaremos pronto.
 
sion:

En la build 814, el EA ha comenzado a jurar al lanzar, y el lanzamiento se detiene en esta inscripción.

Hemos publicado la compilación 815 en nuestro servidor de demostración con una corrección del búfer estático en Windows 8 x64.
Por favor, actualice.
 
He vuelto a escribir a servicedesk. Espero que este error sea sólo mío.
kinglion7:
El mismo error ayer y hoy después de la actualización.

El terminal se actualiza y pide un reinicio.

Después de reiniciar, el error es el siguiente.


La versión de mt5setup.exe es 5.0.0.804

 

¡Buenas tardes!

En el terminal de la compilación 803 al iniciar me sale:

2013.06.08 12:55:13 Terminal Alpari NZ MT5 x64 build 803 iniciado (Alpari NZ Limited)

2013.06.08 12:55:14 Terminal OpenCL no encontrado, instale el último controlador de vídeo para un mejor rendimiento


Tengo la vieja construcción en el mismo PC:

2013.06.08 12:56:10 Terminal Alpari NZ MT5 build 742 iniciado (Alpari NZ Limited)

2013.06.08 12:56:10 OpenCL Dispositivo #0: NVIDIA Corporation GeForce GTX 280 con GPU OpenCL 1.0 (30 unidades, 1296 MHz, 1024 Mb, versión 320.18, clasificación 313)


¿Es de esperar este comportamiento?

 
vlad_123:

¿Es de esperar este comportamiento?

Sí, OpenCL 1. 0 ya no es compatible a partir de algunas compilaciones.

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Prueba de rendimiento de marcas de texto y mapas de bits seleccionados en un gráfico

Renat, 2013.04.28 13:48

¿Con qué versión de OpenCL funciona el procesador? ¿1,0 o superior? Actualmente no admitimos dispositivos OpenCL 1.0 más antiguos debido a sus fallos.

Si la valoración de un dispositivo OpenCL mostrado no se recalcula en los reinicios, significa que el dispositivo se estrelló durante uno de los recálculos y acabó en la lista de "no contar la valoración para evitar caídas". El dispositivo seguirá funcionando, pero no se mostrará su clasificación. En un cambio de las características del dispositivo (por ejemplo, la actualización de la versión del controlador) se hará un único intento de recalcular la calificación.

La clasificación de dispositivos OpenCL se utiliza para seleccionar automáticamente el dispositivo más rápido por defecto cuando hay más de un dispositivo (GPU discreta, GPU integrada, CPU).


 

Al abrir el editor desde el terminal desde la ventana del navegador utilizando algún código

De vez en cuando recibo

El terminal puede congelarse o abrir el editor como de costumbre.

Suele ocurrir en el primer arranque.

Win 7 x64.

¿Qué puede significar?

La actualización después de un error de este tipo todas las pestañas en el editor se eliminan.

 
Silent:

Al abrir el editor desde el terminal desde la ventana del navegador utilizando algún código

De vez en cuando recibo

El terminal puede congelarse o abrir el editor como de costumbre.

Suele ocurrir en el primer arranque.

Win 7 x64.

¿Qué puede significar?

La actualización después de un error de este tipo todas las pestañas en el editor se eliminan.

¿Es el 814/815 de la demo de Metaquotes? Si es así, se trata de versiones no oficiales. La oficial, según tengo entendido, saldrá en una semana.

Por cierto, yo no tengo este problema ... (construcción 815)

 

OBJPROP_TIMEFRAMES ha dejado de funcionar

código

enum ObjFA_tf
  {
   all_tf,                                               // все таймфреймы
   period_Current_tf                                     // только текущий
  };
input ObjFA_tf       ObjFA_tf_variant=all_tf;            // отображать на тф
int            current_period_tf;

   if(_Period==PERIOD_M1)  {current_period_tf=0x00000001;};
   if(_Period==PERIOD_M2)  {current_period_tf=0x00000002;};
   if(_Period==PERIOD_M3)  {current_period_tf=0x00000004;}; // и т. д.

//в цикле

         //--- задать тф
         if(ObjFA_tf_variant==all_tf)
           {ObjectSetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_ALL_PERIODS);};
         if(ObjFA_tf_variant==period_Current_tf)
           {ObjectSetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES,current_period_tf);};
           Print("current_period_tf "+IntegerToString(current_period_tf));
           Print(ObjectGetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES));

Las impresiones muestran que las banderas están fijadas pero los objetos permanecen visibles en todos los TFs.

Línea

ObjectSetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES,current_period_tf);

cambió a 

ObjectSetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_H1);

desechando todo lo demás (es decir, sin opciones establecidas tf) -

Print(ObjectGetInteger(0,ObjFA_name,OBJPROP_TIMEFRAMES));
El objeto permanece visible en todos los TFs.
 
newdigital:

814/815 de la demo de Metaquotes? Si es así, son versiones no oficiales. La oficial, según tengo entendido, saldrá en una semana.

Por cierto, yo no tengo ese problema... (construcción 815)

Versiones no oficiales del sitio web oficial: ¿cómo? ¿Fuga?

Sí, la demo de Metaquotes.

El error aparece en las últimas 4-5 construcciones.

 
Silent:

Versiones no oficiales del sitio web oficial: ¿cómo? ¿Fuga?

Sí, la demo de Metaquotes.

El error aparece en las últimas 4-5 construcciones.

