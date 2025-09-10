Errores, fallos, preguntas - página 993

Laryx:

Hice esto posible a través de las macros TRACE() - dentro de la macro, se comprueba la bandera de visualización, y dependiendo de cómo se establezca - la salida es a Print o a un archivo, o a ambos, o no se emite nada en absoluto.

Una idea interesante. Gracias.
 

¡Buenas tardes!

¿Será este el caso, o hay planes para añadir la capacidad de calcular los valores de las funciones en el depurador en el futuro?

Gracias.

 

En la compilación 814, el Asesor Experto comenzó a jurar al inicio, y en esta inscripción el inicio se detiene.

Violación de acceso escribir a 0x00000000********<br / translate="no">
 
sion:

En la compilación 814, el Asesor Experto comenzó a quejarse al iniciarse, y deja de iniciarse con este mensaje.

1. ¿usas dll?

2. ¿usas arrays, objetos, punteros?

3. recortar todo lo innecesario del código y ponerlo en un CD con una descripción de qué y cómo

 

Se ha actualizado otra copia del terminal, funciona bien en él. No usar la dll. Tendrá que moverse un poco)

En los parámetros principales se declara la variable ts_id_all

#define ts_n 20

int ts_id_all[ts_n];

En el OnInit se llega a este punto

ArrayInitialize(ts_id_all,-1);

y genera un error

Violación de acceso al escribir en 0x00000000********

De los 2 terminales, en uno funciona bien, en el otro no. Segundo terminal (de trabajo) todo el mismo 803 fue, como la actualización ..., ahora por una nueva actualización a la misma subido. No voy a actualizar hasta el reinicio, parece que funciona 803)

Win 8 64 bit 814 build (803 estaba bien)

 
sion:

En la compilación 814, el Asesor Experto comenzó a jurar en el inicio, y el inicio se detiene en esta inscripción.

Violación de acceso al escribir en 0x00000000********

Buenas tardes. Escriba a servicedesk y adjunte al experto (después de las comprobaciones se eliminará), por favor. Especificael número de compilación, el sistema operativo y la tasa de bits. Gracias.
 
alexl:
Hola . Escriba a servisdesk y adjunte el experto (se borrará después de las comprobaciones), por favor. Especifica elnúmero de compilación, el sistema operativo y la tasa de bits. Gracias.

Creo que lo tengo todo resuelto, ¿o es que el forono tiene nada que ver conservicedesk?

int ts[20];

void OnInit()
{
ArrayInitialize(ts,-1);//-- после  ArrayInitialize(ts,-1);  выходит ошибка
}

void OnTick()
{

}

Win 8 64 bit 814 build

 
sion:

Creo que lo he expuesto todo, ¿o es que el forono tiene nada que ver conel Service Desk?

Si te lo piden, hazlo. Porque no hay un vínculo directo entre el Service Desk y el Foro.

Foro de negociación, sistemas de negociación automatizados y pruebas de estrategias

Solicitudes inmediatas para MT5

stringo, 2013.05.30 15:17

Hay demasiadas cosas en el foro y las solicitudes están clasificadas y asignadas. A veces la burocracia es necesaria

 

De todos modos, ya se ha reproducido, gracias.

 

Una nueva construcción está fuera. ¿Dónde puedo leer las novedades?

Gracias.

