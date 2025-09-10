Errores, fallos, preguntas - página 993
Hice esto posible a través de las macros TRACE() - dentro de la macro, se comprueba la bandera de visualización, y dependiendo de cómo se establezca - la salida es a Print o a un archivo, o a ambos, o no se emite nada en absoluto.
¡Buenas tardes!
¿Será este el caso, o hay planes para añadir la capacidad de calcular los valores de las funciones en el depurador en el futuro?
Gracias.
En la compilación 814, el Asesor Experto comenzó a jurar al inicio, y en esta inscripción el inicio se detiene.
En la compilación 814, el Asesor Experto comenzó a quejarse al iniciarse, y deja de iniciarse con este mensaje.
1. ¿usas dll?
2. ¿usas arrays, objetos, punteros?
3. recortar todo lo innecesario del código y ponerlo en un CD con una descripción de qué y cómo
Se ha actualizado otra copia del terminal, funciona bien en él. No usar la dll. Tendrá que moverse un poco)
En los parámetros principales se declara la variable ts_id_all
#define ts_n 20
int ts_id_all[ts_n];
En el OnInit se llega a este punto
ArrayInitialize(ts_id_all,-1);
y genera un error
Violación de acceso al escribir en 0x00000000********
De los 2 terminales, en uno funciona bien, en el otro no. Segundo terminal (de trabajo) todo el mismo 803 fue, como la actualización ..., ahora por una nueva actualización a la misma subido. No voy a actualizar hasta el reinicio, parece que funciona 803)
Win 8 64 bit 814 build (803 estaba bien)
Hola . Escriba a servisdesk y adjunte el experto (se borrará después de las comprobaciones), por favor. Especifica elnúmero de compilación, el sistema operativo y la tasa de bits. Gracias.
Creo que lo tengo todo resuelto, ¿o es que el forono tiene nada que ver conservicedesk?
void OnInit()
{
ArrayInitialize(ts,-1);//-- после ArrayInitialize(ts,-1); выходит ошибка
}
void OnTick()
{
}
Win 8 64 bit 814 build
Si te lo piden, hazlo. Porque no hay un vínculo directo entre el Service Desk y el Foro.
Foro de negociación, sistemas de negociación automatizados y pruebas de estrategias
Solicitudes inmediatas para MT5
De todos modos, ya se ha reproducido, gracias.
Una nueva construcción está fuera. ¿Dónde puedo leer las novedades?
Gracias.