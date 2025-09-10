Errores, fallos, preguntas - página 997
¿Cuál es la función que muestra cuánta memoria está ocupando un EA? A veces ocurre que el EA o el script deja de funcionar por falta de memoria, por lo que necesito una función que encuentre el lugar de aumento de memoria durante la depuración.
Estos son los identificadores para determinar el uso de la memoria >> https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/terminalstatus
Y durante la depuración, ¿tal vez con la ayuda del perfilado podamos averiguarlo?
¿En qué caso no se puede ejecutar OnInit en un indicador?
En caso de que se devuelva un valor distinto de cero >> https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/events#oninit
Ya tengo la primera línea fallando. ¿Cómo puedo obtener este valor?
¿Qué quieres decir? ¿Ni siquiera funciona así?
He reescrito a servicedesk. Espero ser el único con este error.
La actualización a la compilación 815 y de la compilación 815 a la 816 pasó sin errores.Gracias por solucionar rápidamente el error.
Ya lo he averiguado: todos los indicadores dejan de funcionar, a veces se ponen en marcha y luego se vuelven a parar, mostrando valores incomprensibles. Es un fallo en el terminal, pero el Servicio de Atención al Cliente me dijo que buscara un error en el código, así que lo busqué. El sistema operativo es XP.
y qué tiene que ver el código si todos los indicadores dejan de funcionar, como si el buffer se desbordara al compilar y nunca se liberara)
https://www.mql5.com/ru/forum/12498
Su indicador no funciona, todos los demás funcionan
https://www.mql5.com/ru/charts/386439/eurusd-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-6986