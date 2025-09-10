Errores, fallos, preguntas - página 998

lailustración muestra que el IFM no funciona
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования - Документация по MQL5
 
limpiaron las unidades exe, las otras empezaron a funcionar, es decir, resulta que un indicador, que ya ha sido retirado del gráfico, sigue afectando al funcionamiento del terminal después de reiniciarlo)
 
Vladon:

Tu indicador no funciona, todos los demás sí

https://www.mql5.com/ru/charts/386439/eurusd-m1-metaquotes-software-corp-temp-file-screenshot-6986

¿Por qué no funciona, tal vez no tiene un bloque OnInit?
 
A mí me funciona) A veces.
 
Y este código es casi en su totalidad del ejemplo. Sustituí CopyBuffer allí por fechas y empezó a fallar, pensé que CopyBuffer no funcionaba, pero la historia se repitió con la versión antigua.
 
TheXpert:
Señor ))) la primera persona en poner el código MQL5 en la base de datos soy yo. Arregla tus perfiles. O cambiar su redacción. No es necesario engañar al público.
¿De qué código estás hablando? https://www.mql5.com/ru/code/69 - este es el mío.
TheXpert:


Y aquí está el primero aquí en la base -- https://www.mql5.com/ru/code/62

No pretendía engañar a nadie, lo corregiré a un indicador)
 
TheXpert:


Y aquí está el primero aquí en la base -- https://www.mql5.com/ru/code/62

Es posible que te hayan investigado más tiempo porque recuerdo que no había más códigos en ese momento.
 
zfs:
Puede que te hayan revisado más tiempo porque recuerdo que no había más códigos en ese momento.
Había muchos códigos, incluido el mío, pero no lo revisaron, así que quedó en borrador.
