Errores, fallos, preguntas - página 473
Mierda, esperaba que fuera un error.
Otra pregunta: ¿hay planes para introducir miembros estáticos y constantes en la clase?
P.D. En realidad, no es una coma lo que debería pasarse ahí, pero cometí ese error porque hace tiempo que uso mi propia función, en la que el separador es una cadena, no un código - en mi opinión, es más conveniente. Tienes que escribir StringGetCharacter(",", 0) como segundo parámetro;
Lo he empaquetado en una línea, también he montado la cadena de entrada de dos. Está bien :)
Lamentablemente, escribes con un formato tal que es imposible de leer.
Proporcione un ejemplo claro y reproducible con una disposición completa de los datos de entrada y salida, una descripción del entorno y los propios indicadores de prueba.
Por lo demás, en este modo con enormes suposiciones y subestimaciones se puede derivar cualquier cosa.
¿Qué pasa con no guardar el tamaño del margen derecho de la plantilla?
en mt4 - guarda ...
Observo que el precio de apertura tiene más de 5 dígitos después del punto. ¿Se supone que es así?
Observo que el precio de apertura tiene más de 5 dígitos después del punto. ¿Se supone que debe ser así?
Sí, es posible que sea así...
En este caso, las posiciones se abrieron manualmente. Si se normalizan los precios en EA, también se puede observar esto).
Sí, eso bien podría ser...
casa de locos ...:))
Más carteles, más confusión y más ojos...
:(
tester_el_pro:
casa de locos ...:))
Más carteles, más confusión y más ojos...
:(
Error, simple matemática...