TheXpert:

Mierda, esperaba que fuera un error.

Otra pregunta: ¿hay planes para introducir miembros estáticos y constantes en la clase?

Se han previsto miembros estáticos.
 
marketeer:

P.D. En realidad, no es una coma lo que debería pasarse ahí, pero cometí ese error porque hace tiempo que uso mi propia función, en la que el separador es una cadena, no un código - en mi opinión, es más conveniente. Tienes que escribir StringGetCharacter(",", 0) como segundo parámetro;

Lo he empaquetado en una línea, también he montado la cadena de entrada de dos. Está bien :)

   StringSplit(Smbl_Crrnt+","+Smbl_,StringGetCharacter(",",0),Smbl_m);
 
tester_el_pro:

Lamentablemente, escribes con un formato tal que es imposible de leer.

Proporcione un ejemplo claro y reproducible con una disposición completa de los datos de entrada y salida, una descripción del entorno y los propios indicadores de prueba.

Por lo demás, en este modo con enormes suposiciones y subestimaciones se puede derivar cualquier cosa.

Renat:

Desgraciadamente, escribes con un formato tal que es sencillamente imposible de leer.

Proporcione un ejemplo claro y reproducible con una disposición completa de los datos de entrada y salida, una descripción del entorno y los propios indicadores de prueba.

Por lo demás, en este modo, con enormes suposiciones y subestimaciones, se puede derivar cualquier cosa.


¿Qué pasa con no guardar el tamaño del margen derecho de la plantilla?


en mt4 - guarda ...

 

Observo que el precio de apertura tiene más de 5 dígitos después del punto. ¿Se supone que es así?

tol64:

Observo que el precio de apertura tiene más de 5 dígitos después del punto. ¿Se supone que debe ser así?

Sí, bien podría ser...
 
Interesting:
Sí, es posible que sea así...
En este caso, las posiciones se abrieron manualmente. Si se normalizan los precios en EA, ¿también es posible)?
tol64:
En este caso, las posiciones se abrieron manualmente. Si se normalizan los precios en EA, también se puede observar esto).
Esto se observa al recalcular el precio de apertura de una posición formada por varias operaciones. Utilizamos una fórmula especial para calcular el precio medio de todas las operaciones.
Interesting:
Sí, eso bien podría ser...


tester_el_pro:

Error, simple matemática...

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
