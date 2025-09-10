Errores, fallos, preguntas - página 939
Esta es una solución parcial.
El completo es sin "ordenar" en OnInit(), pero basado en la "notificación" automática de los hilos que generaron la descarga/construcción de la historia
A mí tampoco me queda claro... ¿qué es la notificación automática de hilos?
Y si es un día libre, no habrá ticks, y queremos que el indicador se construya en cualquier momento. Podemos bombear el historial en un día libre, ¿no? Es decir, tenemos que bombear el historial, y luego en un enfoque de la función calcula todo... no importa lo que al bucle - que inits o calcula antes de copiar...simplemente hacer algún tipo de indicador de estado de carga y limitar las iteraciones en el ciclo y si después de 100 iteraciones historia no se cargó - informar de un error y detener todo (cuando no hay conexión a Internet y sin historia también) ... Creo que es mejor para el bucle en ... ¿me equivoco? Explícame entonces cuál es el problema... y cómo hacerlo bien :-)
Por favor, explíquese, parece que me estoy perdiendo algo. ¿Quién es este "notificador" automático? ¿Y quién va a hacer la descarga/construcción de historias si nadie más que yo sabe qué historia voy a necesitar?
Digamos que tengo una clase que hace cálculos. Y digamos que tengo el método Calc(número/fecha del día). Este método devuelve true, si se ha podido calcular todo y en este caso se puede llamar a otros métodos para sacar datos para los buffers/objetos gráficos del indicador.
Ahora tenemos un indicador - no sabe en absoluto cómo se calculan los datos y qué periodos se utilizan (¿para qué sirve la POO?) - su tarea es dar salida a los datos si están disponibles, pero qué periodos se utilizan - nadie lo sabe (o quizá haya otras herramientas, nunca se sabe qué tipo de indicadores existen). Por supuesto, la clase puede ampliarse con un método que devuelva los períodos utilizados, pero no se garantiza que al crear la clase se conozcan los períodos utilizados. Por supuesto, en el caso extremo, podemos "ordenar" en OnInit() todos los periodos, pero probablemente no sea racional.
Cada indicador se inicia en un hilo independiente. El terminal puede recordar los hilos que han creado el historial y estos hilos informarán del final del proceso, utilizando el mismo OnCalculate() en los indicadores o OnTick() en los Asesores Expertos (aunque de momento no lo necesito :))
Poco problema con el horario.
Mientras salía a tomar un café, Kaspersky Internet Security detectó el archivo mql5.dll como virus y lo eliminó....
1. Comprueba la firma digital del archivo. Todos nuestros archivos ejecutables están firmados con nuestros certificados digitales.
2. Intente actualizar las definiciones de virus en Kaspersky.
1. Una firma digital está en orden.
2. Hace apenas una hora ha ocurrido esto después de una actualización de la base de datos del antivirus, antes todo funcionaba correctamente y de forma estable
Lo he comprobado en otro ordenador con terminal x64 - sin problemas. Pero tengo Internet Security 2012 en mi ordenador. Con terminal x32 e Internet Security 2013 es irreal. Inmediatamente después de la instalación elimina mql5.dll
Estoy esperando el hotfix, pero estoy harto de ver el bloqueo con reinicios cada vez que ejecuto mt5 aquí.
PD: no borra la biblioteca, sino que la corta parcialmente.
Por favor, indíquenos por qué es así, la línea de bucle
for(k2 = 0,01; k2 < 0,1; k2 += 0,01)
Imprimo el coeficiente k2
Print(k2);
antes de imprimir
k2 = NormalizeDouble(k2, 2);
se ve así en el diario
0.07000000000000001
y sólo cuando el coeficiente es de 0,07
tipo k2 doble k2;
¿qué puede ser?