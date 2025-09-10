Errores, fallos, preguntas - página 945
¿Así que las "órdenes de ejecución instantánea" enviadas al broker mediante el terminal mt5 se "ejecutan sin errores" y sin embargo "el broker no soporta mt5"?
Sip. El corredor promete cambiar a mt5 en un mes. )
Sólo lo he probado en modo de prueba. Funciona perfectamente sin ningún error (sale el código - todo ha ido bien) en todos los sentidos... Pero el sistema no muestra y no ve ningún stop loss.
Tendré que reescribirlo en mt4 ahora... y esperar a mt5...
Hola.
Pregunta:
Publicó una señal el 14.03.13.https://www.mql5.com/ru/signals/5270
Estaba funcionando, ahora dice "Desconectado".
En el cuaderno de bitácora.
¿Puede decirme la razón?
¿Cuál es la forma más rápida de transferir datos de MT5 a MT4, file_write, dll, pipe, u otra?
Gracias.No funcionó con dll y pipa.
No estoy muy contento con la velocidad a través de file_write..
¿Existe una función FILE_DELETE?
¿O cómo puedo eliminar un archivo creado durante la desinicialización?
Sí, lo hay. >> FileDelete().
Gracias. :)
Nota
Por razones de seguridad, el lenguaje MQL5 controla estrictamente las operaciones con archivos. Los archivos que se manejan con el lenguaje MQL5 no pueden estar fuera de una "caja de arena" de archivos.
Elimina el archivo especificado en la carpeta local del terminal cliente (MQL5\files o MQL5\tester\files en caso de prueba). Si se especifica common_flag=FILE_COMMON, la función elimina el archivo de la carpeta compartida de todos los terminales cliente.
"\\MQL5\\Files\\***"