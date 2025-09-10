Errores, fallos, preguntas - página 887
¿Es posible averiguar o influir en este parámetro de forma programada?
Me gustaría establecer una propiedad para los objetos gráficos para que se construyan de acuerdo con la línea de tiempo exacta independientemente de esta casilla.
Desarrolladores, por favor confirmen:
Si utilizo en mi EA para la apertura de una posición sólo órdenes limitadas, y cierro las posiciones sólo por stop loss y take profit, entonces independientemente del modo de prueba - Every TIck, 1 minute OHLC, open prices only - los resultados serán los mismos. ¿Y las órdenes limitadas se ejecutarán siempre a los precios solicitados, incluso si estoy probando en el modo de precios abiertos solamente? Sólo quiero rechazar el uso del modo Every TIck debido a un período de prueba muy largo sin empeorar la calidad de las pruebas. ¿Cuáles son las dificultades de las pruebas en los modos OHLC de 1 minuto o de precios abiertos solamente?
Gracias.
¿Y qué dicen los fundamentos de las pruebas de MetaTrader 5 al respecto?
Sr. Rosh,
He comprobado mi EA, que utiliza órdenes limitadas y salida sl/tp también, en diferentes modos - ¡todos mostraron el mismo resultado! ¡Al mismo tiempo, la velocidad en el modo Potik - 60 seg, Precios abiertos sólo - 1 seg!
El artículo dice:En este modo, los ticks se generan utilizando los precios OHLC del marco temporal seleccionado para la prueba. En este caso, la función experta OnTick() se lanza sólo al principio de una barra a precio de apertura. Debido a esta característica, los niveles de parada y las órdenes pendientes pueden activarse a un precio diferente del especificado (especialmente cuando se realizan pruebas en marcos temporales más altos).
Por eso he preguntado. ¿En qué condiciones es "probable" que se activen a un precio distinto del declarado?
Los escollos no importan, pero puede haber discrepancias a la hora de hacer los pedidos. Es decir,si las condiciones para realizar un pedido aparecen, por ejemplo, a las 00:00:01, y desaparecena las 00:01:00, el pedido se realizará sólo en el modo "tickwise". En consecuencia,los resultados de las pruebas serándiferentes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
¿Por eso he preguntado? ¿En qué condiciones pueden "activar" algo distinto al precio establecido?
Comenzó a probar los indicadores en el Probador. Algunos objetos gráficos se muestran, otros no. ¿Están trabajando en la mejora del Probador?