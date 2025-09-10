Errores, fallos, preguntas - página 888

stringo:
Sí. Estamos trabajando para que el visualizador tenga objetos gráficos completos. Por favor, espere.
papaklass:
¿Harán una vista de gráfico simultánea para la multidivisa?
Una buena cosa es hacer posible la gestión de las ventanas en el proceso de visualización de la prueba de la misma manera que se hace en el terminal. Es decir, la posibilidad de ponerlos en cascada, en mosaico, en horizontal y en vertical. Sería muy útil.

 

Error durante la compilación

MqlTradeTransaction tt;
tt.type_time = ORDER_TIME_GTC; //struct member undefined
la razón es clara: hay que corregir el error o la descripción
 

Después de buscar en el terminal, cuando se hace doble clic en una señal (de otro corredor) en la pestaña "Buscar", la señal no se abre a menos que esté marcada la opción "Lista de señales completa".

No sé si debe ser así, pero me parece que es un error.

En la Ayuda, en Abonados a la señal:

Assume that Subscriber's leverage is 1:100, while Provider's one is 1:200.
Aunque ya está prohibido suscribir señales con un apalancamiento superior a 1:100
 
papaklass:
¿Van a hacer una visualización simultánea de los gráficos para los operadores de varias divisas?
Si lo hacemos, será muy pronto.
 

¿Un nuevo récord? El consumo para el uso de agentes en las pruebas para el día 1.12.12 - 15,37,crédito .

1.¿Quién tiene más?

Me gustaría pedirles que comprobaran la corrección de la tasa por utilizar un agente en las pruebas, especialmente para el día 1.12.12. - 15,37 créditos

 
Aquí está mi gasto de ayer 26,32 créditos. Corrió el EA terriblemente en miles de agentes:



Puede ver los costes detallados de cada carrera en su perfil en la página de tareas especiales:


 
¿A qué sección debo informar de los errores en la venta de señales?
 
ias:

Lo puse en Excel para 1,12,12- Lo tengo:

8560 0.32 01.12.2012 21:03 2:50
0 0.00 01.12.2012 21:01 -
13303 0.87 01.12.2012 17:36 2:07
3390 0.65 01.12.2012 17:07 3:15
15039 0.84 01.12.2012 11:41 4:45
3045 0.14 01.12.2012 11:13 0:28
1261 0.004 01.12.2012 10:04 0:01
749 0.003 01.12.2012 9:58 0:00
18276 1,94 01.12.2012 8:53 6:28
8746 8,88 01.12.2012 4:06 19:31
364 0.35 01.12.2012 4:01 0:13
17989 1,36 01.12.2012 4:00 6:27
Total 12,18

¿Todavía 12.18<15.37?

1. ¿Dónde están los otros 3,19 créditos?

2.la edición de los puestos no funciona

