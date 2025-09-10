Errores, fallos, preguntas - página 883
Pregunta: ¿Se garantiza que la solicitud no se modifique después de ser llamada?
La pregunta tiene que ver con el hecho de que, aunque no hay const antes de la solicitud, se describe como [en] y hay que reutilizarla. Y la misma pregunta para
La ausencia de const se debe probablemente a esta advertencia:
El especificador const no es aplicable a los miembros de estructuras y clases
Pregunta: ¿Se garantiza que la solicitud no se modifique después de la llamada
Lo más probable es que sí, aunque ahí falta la const, por supuesto. Escribe a SD, tal vez lo corrijan.
La ausencia de const se debe probablemente a esta cláusula
No, no tiene nada que ver.
Si no realiza cambios en la solicitud, ésta no debería cambiar dentro de su ámbito.
Y el propio unitor:
Así que no hay motivo de preocupación.
TheXpert:
El especificador const no es aplicable a los miembros de estructuras y clases
No, no tiene nada que ver en absoluto.
¿Por qué la columna ID en las pestañas Comercio e Historial de la ventana Herramientas está siempre en blanco?
En la Ayuda está escrito que:
¿Qué se entiende por sistema de comercio exterior?
¿Ha comprobado si las órdenes Stop Limit se activan al operar?
¿Ha comprobado si las órdenes Stop Limit se activan en las operaciones bursátiles?
Sí, acabo de observarlo detenidamente y tampoco aparece nada en este campo en el momento de la activación del pedido. Todavía tengo esta columna en la pestaña de Historial (se puede establecer/desactivar en el menú contextual), pero todos los campos están vacíos allí también para todas las operaciones y órdenes.
No creo que haya nada en la terminal que no conozca. ))
Al hablar del código de retorno 10008, Sergeev también mencionó esta situación: https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Tal vez a las órdenes se les asigne también un nuevo identificador...