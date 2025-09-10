Errores, fallos, preguntas - página 883

Pregunta: ¿Se garantiza que la solicitud no se modifique después de ser llamada?

bool OrderSend( [in] MqlTradeRequest& request, [in,out] MqlTradeResult& result )

La pregunta tiene que ver con el hecho de que, aunque no hay const antes de la solicitud, se describe como [en] y hay que reutilizarla. Y la misma pregunta para 

bool OrderSendAsync([in] MqlTradeRequest& request, [in,out] MqlTradeResult& result)
 
A100 aunque no hay const antes de la solicitud

La ausencia de const se debe probablemente a esta advertencia:

El especificador const no es aplicable a los miembros de estructuras y clases

Así que, aparentemente, todo el mundo asume que no tiene sentido cambiar los valores de las peticiones dentro de las funciones y utilizar fácilmente las peticiones de forma repetida.
 
A100:

Pregunta: ¿Se garantiza que la solicitud no se modifique después de la llamada

Lo más probable es que sí, aunque ahí falta la const, por supuesto. Escribe a SD, tal vez lo corrijan.

Yedelkin:

La ausencia de const se debe probablemente a esta cláusula

No, no tiene nada que ver.

papaklass:

Si no realiza cambios en la solicitud, ésta no debería cambiar dentro de su ámbito.

Ы?

A100:

Y el propio unitor:

Así que no hay motivo de preocupación.

 

TheXpert:

Yedelkin: La ausencia de const se debe probablemente a esta cláusula:

El especificador const no es aplicable a los miembros de estructuras y clases

No, no tiene nada que ver en absoluto.

Sí, esta mañana me he dado cuenta de que la referencia en esa cláusula es a una de las reglas de creación de estructuras/clases. La estructura interna de la estructura/clase, por así decirlo.
 

¿Por qué la columna ID en las pestañas Comercio e Historial de la ventana Herramientas está siempre en blanco?

En la Ayuda está escrito que:

  • El ID es el identificador de la orden en el sistema comercial externo;

¿Qué se entiende por sistema de comercio exterior?

 
tol64: ¿Y por qué todos los campos de la columna ID de la ventana Herramientas en las pestañas Comercio e Historia están siempre vacíos?

¿Ha comprobado si las órdenes Stop Limit se activan al operar?

 
Yedelkin:

¿Ha comprobado si las órdenes Stop Limit se activan en las operaciones bursátiles?

Sí, acabo de observarlo detenidamente y tampoco aparece nada en este campo en el momento de la activación del pedido. Todavía tengo esta columna en la pestaña de Historial (se puede establecer/desactivar en el menú contextual), pero todos los campos están vacíos allí también para todas las operaciones y órdenes.

No creo que haya nada en la terminal que no conozca. ))

 
tol64: Sí, acabo de observarlo detenidamente a propósito y tampoco aparece nada en este campo cuando se activa la orden.
Entonces no lo sé. Me imaginé que habría un resultado no nulo en el comercio de acciones .
 
tol64:
Al hablar del código de retorno 10008, Sergeev también mencionó esta situación: https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Tal vez a las órdenes se les asigne un nuevo identificador también...
Yedelkin:
Al hablar del código de retorno 10008, Sergeev también mencionó esta situación: https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Tal vez a las órdenes se les asigne también un nuevo identificador...
Gracias. Lo tendré en cuenta. Quizá alguien me diga cuándo se llena esta columna y cuándo no (como en mi caso). En todo caso, preguntaré en el Servicio de Atención al Cliente.
