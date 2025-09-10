Errores, fallos, preguntas - página 878

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Vladon:

Digamos que hay una serie de operaciones, y también tiene un balance de depósitos y retiros. EN MI OPINIÓN.

¡una opción! Gracias.
 
no hay problema.
 

Los correos electrónicos han dejado de enviarse. Este es el error en el cuaderno de bitácora:

//---

¿Con qué puede estar relacionado?

Ya he utilizado estos ajustes antes y todo ha funcionado:

 
Comprueba la contraseña y vuelve a escribirla, por favor.
 

Problemas en las plantillas

template <typename TTT>
string _print( const string str, TTT value ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart()
{
        int a100 = 5;
	string str = _print( "a100", a100 );
	Comment( str );
}

Archivo EX5 inválido - error a nivel de ejecución, pero si se intercambia:

template <typename TTT>
string _print( TTT value, const string str ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart()
{
        int a100 = 5;
        string str = _print( a100, "a100" );
        Comment( str );
}

todo está bien.

 
Sí, eso se arreglará. También se descubrió.
[Eliminado]  
¿Puede decirme cómo rastrear en el EA si hubo un fallo de conexión? En el indicador la variable prev_calculado se pone a cero, pero en el EA?
 

La ayuda dice que, a diferencia de C++, no están permitidos, pero el ejemplo:

enum {
        TORDER_BUY = 2,
        TORDER_SELL
};

hasta ahora funciona.

 
A100:

La ayuda dice que, a diferencia de C++, no están permitidos, pero el ejemplo:

hasta ahora funciona.

Permitido en aras de la compatibilidad con el código existente y para simplificar la portabilidad del código.
 
Alex5757000: ¿Puedes decirme cómo rastrear en el Asesor Experto que la conexión está rota? La variable prev_calculado se pone a cero en el indicador, pero en el EA?

TERMINAL_CONECTADO

Conexión a un servidor de comercio

bool
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
1...871872873874875876877878879880881882883884885...3188
Nuevo comentario