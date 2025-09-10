Errores, fallos, preguntas - página 878
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Digamos que hay una serie de operaciones, y también tiene un balance de depósitos y retiros. EN MI OPINIÓN.
Los correos electrónicos han dejado de enviarse. Este es el error en el cuaderno de bitácora:
//---
¿Con qué puede estar relacionado?
Ya he utilizado estos ajustes antes y todo ha funcionado:
Problemas en las plantillas
Archivo EX5 inválido - error a nivel de ejecución, pero si se intercambia:
todo está bien.
La ayuda dice que, a diferencia de C++, no están permitidos, pero el ejemplo:
hasta ahora funciona.
La ayuda dice que, a diferencia de C++, no están permitidos, pero el ejemplo:
hasta ahora funciona.
TERMINAL_CONECTADO
Conexión a un servidor de comercio
bool