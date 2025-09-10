Errores, fallos, preguntas - página 605
Apoyo esta petición.
...
Esperemos que las mejoras en las características y la usabilidad continúen.
Hecho. También me alegro de que la biblioteca de controles contribuya a la introducción de las características adecuadas.
Ya se ha hecho mucho y se deben haber acumulado muchas peticiones. Casi puedo sentir que mis peticiones se hunden en una larga lista. Quiero todo de una vez, por supuesto, pero entiendo la carga de trabajo de los artistas.Bueno, ya que la parte gráfica está a la orden del día, quizás algo se ponga de moda... Además de los eventos, en #286616 propuse la característica opcional de posicionamiento de texto (x,y) en el objeto OBJ_EDIT ( aunque en OBJ_BUTTON esta característica también estaría bien)
Ahora, al redimensionar OBJ_EDIT, el texto es empujado hacia el borde izquierdo con alineación vertical en la línea, mientras que en OBJ_BUTTONestá centrado. Es decir, el texto puede ser recortado visualmente sólo a la derecha, "ocultar el texto" parcialmente a la izquierda, abajo o arriba no funcionará.
Es decir, no será posible crear un efecto de línea de arrastre en un espacio limitado o un área de texto con desplazamiento de texto en MQL puro.
Ejemplo:
El texto está recortado a la derecha.
Podría recortarse a la izquierda con desplazamiento horizontal
Pregunta a los desarrolladores. Las capacidades de la nueva construcción incluyen el evento CHART_EVENT_MOUSE_MOVE.
¿Se introducirán los eventos CHART_EVENT_MOUSE_DOWN y CHART_EVENT_MOUSE_UP?
Sin ellos, no se puede tener una función de arrastrar y soltar en toda regla.
¡ EURCAD 1M,5M,15M tienen lagunas demasiado grandes en la historia !
Por favor, corríjalo.
Habrá un CHART_EVENT_MOUSE_MOVE con el estado del botón izquierdo del ratón.
)) solicitud similar #282875. Lo repetiré aquí:
Por favor - añada el análisis de la propiedad OBJPROP_ANCHOR para el Buzón de Edición .
para que el texto en su interior sea colocado por la propiedad OBJPROP_ANCHOR especificada. Es decir, para que la alineación del texto dentro del cuadro de edición sea ajustable.
Víctor, presta atención a otra importante aplicación de los controles de la biblioteca estándar. (Ha desaparecido por completo del Service Desk, ni en abierto ni en cerrado).
Se trata del evento CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - Eliminación del objeto gráfico (si la propiedad CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true del gráfico)
En la solicitud, pedí que se estableciera lparam para registrar la bandera de quien borró el objeto - por terminal (lparam=0) o programáticamente desde MQL (lparam=1).
