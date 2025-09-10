Errores, fallos, preguntas - página 581
Por supuesto que podría hacer VPS o alguna otra cosa retorcida, el Quad ya ha puesto un nivel bastante alto, y si me muevo a algo no peor (porque podría hacerlo todo más fácil allí). Y luego, en mi opinión, la plataforma debería ser amiga del trader, es su "máquina", y ahora hay que pensar cómo saltársela, luego cómo burlarla.
No he conocido a ningún corredor que utilice MT4 y vaya a dejarlo. ¿Lo has hecho?
He probado esto, pero por alguna razón no funciona durante más de un mes. La prueba se detiene y el agente se descarga.
Esto ya es motivo de investigación por parte del Service Desk.
¿Podría enviar a su experto una explicación detallada de cómo y qué está haciendo paso a paso para que podamos reproducir el problema? Después de la investigación, el experto enviado será eliminado irremediablemente.
... Si además hicieran una pestaña en el menú "ventanas" para poder ordenar los gráficos en cascada. Sería aún más conveniente.
Falsa alarma. Tuve un fallo. Hace tiempo que no utilizo el visualizador. No se ha puesto el indicador en el experto correctamente. Ahora está bien. Acabo de comprobarlo.
Quiero decir, ¿debería seguir enviando a un experto y hacer que el agente se descargue?
¿Lo envío al servicio?
A continuación se muestra un script que debería mostrar las etiquetas del carácter seleccionado, independientemente del carácter sobre el que se lance. Sin embargo, sólo muestra las etiquetas cuando se lanza sobre un único carácter. Plz necesita un empujón.
A continuación se muestra un script que debería mostrar las etiquetas del carácter seleccionado, independientemente del carácter sobre el que se lance. Sin embargo, sólo muestra las etiquetas cuando se lanza sobre el mismo carácter. Plz necesita un empujón.
Se crean objetos (presentes en la lista de objetos). La cuestión es probablemente las coordenadas en las que quieres que aparezcan.