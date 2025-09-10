Errores, fallos, preguntas - página 581

Vict:
Por supuesto que podría hacer VPS o alguna otra cosa retorcida, el Quad ya ha puesto un nivel bastante alto, y si me muevo a algo no peor (porque podría hacerlo todo más fácil allí). Y luego, en mi opinión, la plataforma debería ser amiga del trader, es su "máquina", y ahora hay que pensar cómo saltársela, luego cómo burlarla.
No he conocido corredores que usen MT4 y vayan a dejarlo. ¿Lo has hecho?
Interesting:
Estoy más cerca de los cuatro.
 
papaklass:
He probado esto, pero por alguna razón no funciona durante más de un mes. La prueba se detiene y el agente se descarga.

Esto ya es motivo de investigación por parte del Service Desk.

¿Podría enviar a su experto una explicación detallada de cómo y qué está haciendo paso a paso para que podamos reproducir el problema? Después de la investigación, el experto enviado será eliminado irremediablemente.

 
papaklass:
... Si además hicieran una pestaña en el menú "ventanas" para poder ordenar los gráficos en cascada. Sería aún más conveniente.
Sí, sería un complemento útil. Lo que se echa en falta es la posibilidad de ver más de un gráfico a la vez.
 
papaklass:
Falsa alarma. Tuve un fallo. Hace tiempo que no utilizo el visualizador. No se ha puesto el indicador en el experto correctamente. Ahora está bien. Acabo de comprobarlo.
El caso es que tenemos cuelgues del visualizador por culpa de los indicadores (al parecer, también están mal activados). No hemos podido reproducir estos fallos en nuestra casa, pero nos gustaría llegar al fondo del asunto
 
papaklass:
Si además hicieran una pestaña en el menú "ventanas" para poder ordenar los gráficos en cascada. Sería aún más conveniente.
Por desgracia, esto no va a suceder. La arquitectura de la aplicación de un solo documento no permite
 
papaklass:
Quiero decir, ¿debería seguir enviando a un experto y hacer que el agente se descargue?
Sí, por favor, si puedes.
 
papaklass:
¿Lo envío al servicio?
Sí. Será más rápido desmontar
 

A continuación se muestra un script que debería mostrar las etiquetas del carácter seleccionado, independientemente del carácter sobre el que se lance. Sin embargo, sólo muestra las etiquetas cuando se lanza sobre un único carácter. Plz necesita un empujón.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime LeftTime ,RighTime ;
   double   LeftPrice,RighPrice ;
   MqlRates price[];
   CopyRates(Symbol(),0,0,10,price);
   ArraySetAsSeries(price,true);
   LeftTime=price[9].time ;
   LeftPrice=price[9].open ;
   RighTime=price[0].time ;
   RighPrice=price[0].open ;
   Visual_v("EURUSD",LeftPrice,LeftTime,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,clrBlue) ;
   Visual_v("EURUSD",RighPrice,RighTime,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,clrBlue,LeftPrice,LeftTime);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void  Visual_v(string InstrVis,double price_vis,datetime time_vis,int kodmet_vis,color color_vis,double BegLeftPrice=0,datetime BegLeftTime=0)
   {//InstrVis инструмент на котором рисуются метки
   // price_vis  цена на которой будет установлена метка 
    //  time_vis   время цены открытия бара на котором будет установлена метка
    //  kodmet_vis код метки если код==SYMBOL_RIGHTPRICE то позиция закрывается необходимо прорисовать
    //  траекторию движения позиции в виде линии от цены открытия 
    //  BegLeftPrice цена от которой будет рисоваться линия 
    // BegLeftTime время от которой будет рисоваться линия 
    static int CntMet=0 ;
    long currChart,prevChart=ChartFirst();
    int   i ;
    bool PresentChart=false ;
    if(ChartSymbol(prevChart) == InstrVis) { PresentChart=true; currChart=prevChart;}// первый открытый график с нашим символом 
    else
      {//перебираем все открытые графики
         for(i=0;i<100;i++)
         {  
            currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график
            if(currChart<0) break;          // достигли конца списка графиков
            if(ChartSymbol(currChart) == InstrVis)
               {//нашли график с нашим символом 
                  PresentChart=true ; break ;
               }
            prevChart=currChart ;// выбираем следующий график 
            //Print(limit," Номер ","  Финансовый инструмент ",ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
         }
      }  // нет окрытого графика с нашим символом некуда ставить метку    
    if(!PresentChart){ Print(" Нет открытого графика с указанным инструментом ") ; return ;}
    string NameMet ;
    NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);
    switch(kodmet_vis)
      {
       case 29 :// код левой ценовой метки
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         if (!ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time_vis,price_vis));//создаем обьект метка
            { Print(" Ошибка создания обьекта ",GetLastError());
            }
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         break;
       case 30://код правой ценовой метки 
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time_vis,price_vis);//создаем обьект метка
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя линии траектория позиции
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_TREND,0,time_vis,price_vis,BegLeftTime,BegLeftPrice);//создаем обьект линия 
         CntMet++ ;
          break;
       default:
         break;
      }
   }
 
ivandurak:

A continuación se muestra un script que debería mostrar las etiquetas del carácter seleccionado, independientemente del carácter sobre el que se lance. Sin embargo, sólo muestra las etiquetas cuando se lanza sobre el mismo carácter. Plz necesita un empujón .


Se crean objetos (presentes en la lista de objetos). La cuestión es probablemente las coordenadas en las que quieres que aparezcan.

