Errores, fallos, preguntas - página 583
Escribí sobre esto el invierno pasado, pero aún no se ha corregido.
Si el depósito es mayor de 100 m y el tamaño del lote correspondiente, los resultados del cierre ya no se contabilizan correctamente.
Las pérdidas en las posiciones de cierre no se deducen del saldo. Por ello,es imposible probar las estrategias en grandes intervalos de la historia.
Es frustrante que el trabajo de unos días se vaya al garete y haya que volver a empezar.
Con el debido respeto, por favor, explique el problema. Imho, el problema no está en el esquiador y no en el asfalto, los esquís siguen siendo. ¿Cómo es posible que el ciclo se vuelva infinito? O patada en dirección al esquí.
¿Por qué la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE empieza por 1?
resultado:
¿Por qué no lo haría? Este enumerador siempre ha sido así.
En un cuarteto, se empieza de cero. Y el resto de la enumeración también empieza de cero. Era fácil suponer que este empieza de cero, pero no es así.
En general, el problema se produce, y a condición de no conocer esta característica, y sólo cuando se utilizan números en lugar de nombres (lo que a veces es necesario en los bucles), en otros casos, se debe escribir el nombre del valor deseado.
Hay un error en la documentación.
Si es así, funciona bien.
Supongo que la construcción es de 540. ¿Cuál es la tasa de bits?
No pude reproducirlo de inmediato.
¿Me he perdido algo o es un error?Da el error 4805.
Así es como funcionará: