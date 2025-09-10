Errores, fallos, preguntas - página 449
Por la tarde.
1.¿Podría decirme si puedo descargar el historial de ticks de la 4 a la 5 para utilizarlo en las pruebas de la MT-5?
2. Me gustaría utilizar la prueba multivalente MT5, pero mi empresa de corretaje utiliza sólo MT4 hasta ahora, ¿cuál es la solución?
1.¿Podría decirme si puedo descargar el historial de ticks de la 4 a la 5 para utilizarlo en las pruebas de la MT-5?
no.
2. Me gustaría utilizar las capacidades de MT5 para las pruebas multivalentes, pero el CC que me interesa sólo utiliza MT4 hasta ahora, ¿cuál puede ser la solución?
OBJPROP_XOFFSET se utiliza para posicionar el sprite mostrado dentro de la imagen. Ver Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET y OBJPROP_YOFFSET) para más detalles.
Lo más probable es que necesite OBJPROP_XDISTANCE.
1. Aquí hay una descripción más correcta de la función(https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate) la descripción actual corresponde a la realidad
2. Se necesitan más detalles. No es reproducible.
No entiendo qué tiene que ver StringConcatenate con esto. Tenía una pregunta sobre StringSetCharacter en el primer elemento. Lo he copiado de la documentación del sitio web - https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter.
En el segundo punto se arregló recargando el editor. Sin embargo, he tenido que sustituir StringConcatenate por una suma, ya que la función no funciona como se esperaba. CódigoTodas las variables aquí son cadenas, no vacías. Como resultado, queremos "IndicatorName (XX) Basic" pero obtenemos "IndicatorName Basic". No puedo entender cómo puede ocurrir esto.
El procesador es de un solo núcleo.
Escenario:
Lanzo la prueba. En la primera ejecución, suele aparecer "error de sincronización del agente probador".
Reiniciar la prueba suele estar bien.
Sin ningún cambio, vuelvo a realizar la misma prueba. MT5 se cuelga.
En las versiones anteriores no había ningún problema con este escenario.
rrr:
2. Me gustaría utilizar MT5 para las pruebas multivalentes, pero mi empresa de corretaje sólo utiliza MT4, ¿cuál es la solución?
Prueba en el servidor de los desarrolladores - access.metatrader5.com:443
Hay un pequeño inconveniente: no están presentes todos los símbolos (pero los que están son suficientes).
Descargue el terminal cliente MetaTrader 5 siguiendo este enlace: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
No entiendo qué tiene que ver StringConcatenate con esto. En el primer punto, había una pregunta sobre StringSetCharacter. Lo he copiado de la documentación del sitio web - https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter.
Sobre el segundo punto, se arregló recargando el editor. Sin embargo, he tenido que sustituir StringConcatenate por la adición, ya que la función no funciona como se esperaba. CódigoTodas las variables aquí son cadenas, no están vacías. Como resultado, nos gustaría obtener "IndicatorName (XX) Basic" pero obtenemos "IndicatorName Basic". No puedo entender cómo puede ocurrir esto.
Sí, debo haber cometido un error en el primer punto. Explique qué es exactamente lo que está mal en la descripción, es decir, que hay que devolver una copia.
Y sobre la concatenación en tu caso deberías haber escrito algo como
Construye 478. MT5 se cuelga al ejecutar una sola prueba (alrededor del 50% del tiempo).
La CPU es de un solo núcleo.
Escenario:
Realizando una prueba. En el primer inicio, normalmente "error de sincronización del agente de pruebas".
El reinicio de la prueba suele ir bien.
Sin ningún cambio, vuelvo a realizar la misma prueba. MT5 se cuelga.
Las versiones anteriores no se congelaban en este escenario.
Los detalles, cuantos más mejor, no estarían de más.
Ayer y ahora se ha probado la situación en un Celeron de un solo núcleo. Hasta ahora no es posible repetirlo.
Escriba al Servicio de Atención al Cliente.
construir 478
A veces en el lugar:
Es así:
Me refiero al lenguaje.