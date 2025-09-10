Errores, fallos, preguntas - página 450

gumgum:

construir 478

A veces en el lugar:

Es así:

Me refiero al lenguaje.

Sí, la versión actual no incluye nuevas traducciones.
 

Me podéis decir por favor como quitar las casillas con números del gráfico, las borro con el script, estoy cansado de hacer clic y que luego vuelvan a aparecer, no lo he encontrado en la configuración, gracias.

 
OniNePriletyat:

Me puedes decir por favor como quitar las casillas de números del gráfico, las borro con el script, estoy cansado de hacer clic y luego vuelven a aparecer, no lo he encontrado en la configuración, gracias.

No has buscado lo suficiente.

en el menú contextual de la pestaña de noticias

 
sergeev:

no lo he buscado bien.

en el menú contextual de la pestaña de noticias

No, el calendario.
 

Ayúdenme a entender el probador multidivisa.

Entiendo que las barras de 15 minutos en diferentes monedas comienzan en diferentes momentos, ¿debería ser este el caso?

Ejemplo: Estoy tratando de obtener datos sobre USDJPY cuando el probador trabaja con EURUSD M15 en precios abiertos.

En cada paso muestro la hora y el Bid para el USDJPY:

 
MoneyJinn:

Ayúdenme a entender el probador multidivisa.

Entiendo que las barras de 15 minutos en diferentes monedas comienzan en diferentes momentos, ¿debería ser este el caso?

Sí, lo es en la vida real.

Los precios de cada instrumento son independientes de los demás. Por lo tanto, la barra de 15 minutos de alguien comienza con un tic a las 10:30:01, mientras que la barra de 15 minutos de alguien comienza a las 10:30:03 - las diferencias son especialmente grandes por la noche.

Observe el rendimiento del Asesor Experto en modo de visualización.
 
Silent:
No, el calendario.
Sí, gracias, ahora lo veo.
¿Puede decirme qué función se puede utilizar para conocer el desplazamiento de la barra si se conoce el tiempo????

 
A diferencia de MT4, MT5 no tiene la función iBarShift. Tienes que hacerlo tú mismo. Echa un vistazo a los artículos - migración a MT5.
Gracias

