Errores, fallos, preguntas - página 450
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
construir 478
A veces en el lugar:
Es así:
Me refiero al lenguaje.
Me podéis decir por favor como quitar las casillas con números del gráfico, las borro con el script, estoy cansado de hacer clic y que luego vuelvan a aparecer, no lo he encontrado en la configuración, gracias.
Me puedes decir por favor como quitar las casillas de números del gráfico, las borro con el script, estoy cansado de hacer clic y luego vuelven a aparecer, no lo he encontrado en la configuración, gracias.
No has buscado lo suficiente.
en el menú contextual de la pestaña de noticias
no lo he buscado bien.
en el menú contextual de la pestaña de noticias
Ayúdenme a entender el probador multidivisa.
Entiendo que las barras de 15 minutos en diferentes monedas comienzan en diferentes momentos, ¿debería ser este el caso?
Ejemplo: Estoy tratando de obtener datos sobre USDJPY cuando el probador trabaja con EURUSD M15 en precios abiertos.
En cada paso muestro la hora y el Bid para el USDJPY:
Ayúdenme a entender el probador multidivisa.
Entiendo que las barras de 15 minutos en diferentes monedas comienzan en diferentes momentos, ¿debería ser este el caso?
Sí, lo es en la vida real.
Los precios de cada instrumento son independientes de los demás. Por lo tanto, la barra de 15 minutos de alguien comienza con un tic a las 10:30:01, mientras que la barra de 15 minutos de alguien comienza a las 10:30:03 - las diferencias son especialmente grandes por la noche.Observe el rendimiento del Asesor Experto en modo de visualización.
No, el calendario.
¿Puede decirme qué función se puede utilizar para conocer el desplazamiento de la barra si se conoce el tiempo????
Gracias