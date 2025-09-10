Errores, fallos, preguntas - página 1131
Si acaba de añadir su producto al Mercado, aparecerá en el terminal con un retraso de aproximadamente un día. Si el producto no está en el Mercado - compruebe si el producto ha sido enviado a "Borrador" y ha aparecido un comentario del moderador sobre él.
No quiero comprar pero no está en el Market y a través de la web cuando intentas comprar o probar la Demo no ve el terminal
antes no tenía esos problemas y ahora creo que el mercado ve los nuevos productos para el 14 de abril y otros no.
No, quiero comprarlo y probarlo y no está en el mercado. Tampoco hay versión demo en el terminal.
No he tenido este problema antes. El vendedor me mostró una captura de pantalla, hay una versión de demostración del producto en el Mercado.
Tipo de producto: ¿indicador u otro?
puedo encontrar el producto requerido desde aquí también. después de eso le doy a "comprar" y después de eso no puedo verlo en el mercado abriendo el terminal
P.S.Sé dónde y cómo comprar y probar los productos y entró en el foro para preguntar cuál puede ser la razón por la que no veo el producto y el vendedor me dice que está allí una pantalla que muestra
Si buscas el producto manualmente en el terminal tampoco está
No te he enseñado nada. El foro tiene una forma de sustituir los enlaces en las frases. Lo único que hice fue corregir tus errores ortográficos (tus posts sin puntuación y sin mayúsculas son muy difíciles de entender).
Sobre la actualización del Marketplace en el terminal MT5, ya lo he dicho:
...Si acaba de añadir su producto al Mercado, aparecerá en el terminal con un retraso de aproximadamente un día...
No sé si hay retrasos en la aparición de los productos en el mercado en MQL.com.
lo que me has mostrado es un muro de productos estoy hablando del terminal en el mercado MT5 y la tienda en el sitio donde se compra
También puedo encontrar el producto requerido desde aquí. Entonces pulso Comprar y lo consigo abrir en el terminal pero el mercado no lo ve
Si busco el producto manualmente en el terminal tampoco está
paladin800:
Дайте линк на продукт тут на сайте в Маркете. Проверю у себя на МТ5. Кстати искомый продукт для МТ4 или МТ5?
Ficha
Print() (de abajo a arriba)
Comentario (de arriba abajo)
Resulta que tanto Print() como Comment() al principio de la línea no emiten tabulación alguna, mientras que el espacio sí. En medio de la línea, Print() imprime la tabulación como un espacio, mientras que Comment() no lo hace.
Aunque pongamos la tabulación igual a un espacio, sigue habiendo una incoherencia
Por favor, aconsejen quién sabe cómo hacer que los indicadores funcionen en MT4.
Los indicadores con extensión mq4 no pueden abrirse a través del navegador MT4, aunque se muestran en el navegador. Este problema se produjo después de que el desarrollador moviera todos los indicadores a la carpeta MQL/indicadores
El compilador no lanza un error al intentar cambiar un puntero declarado como const