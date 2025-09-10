Errores, fallos, preguntas - página 1130

Actualice a la compilación 930 en su totalidad, por favor.
 
Renat:
Actualice a la compilación 930 en su totalidad, por favor.

Buenas tardes. He actualizado a la compilación 930. Tengo el siguiente problema: el método StringSplit añade un campo vacío extra al array resultante.

Si ejecuta el script:

   ushort fields_delimiter=StringGetCharacter("_",0);
   string str="_мама_мыла_раму_";
   string str_array[];
   int fields_num=StringSplit(str,fields_delimiter,str_array);
   for(int i=0;i<fields_num;i++)Print("str_array["+i+"] = "+str_array[i]);

El resultado será:

  str_array[0] =

  str_array[1] = мама

  str_array[2] = мыла

  str_array[3] = раму

  str_array[4] =

El elemento del índice 4 no debería estar ahí. Antes de la actualización todo funcionaba, después de la actualización el número de campos en una fila no suma al comparar. Hay que comprobar si los elementos del array están vacíos.

 
Esto es correcto.

En estos casos, solía contar los tokens de forma incorrecta. Pero no pongas separadores de más.

 
alexvd:
¿Puede enviar el código fuente a servisdesk?
Siento haber tardado tanto, pero el código fuente ha sido enviado al Servicio de Atención al Cliente.
 

Por cierto, un nuevo problema: después de actualizar a la nueva compilación, todas las variables estáticas están ahora sin resolver. Y en dos terminales independientes y desde cualquier commit anterior (que funcione previamente).

¿Alguien más se ha enfrentado a este problema? ¿Cómo solucionarlo?

 
¿Puedes dar un código simplificado para reproducir el problema?
 
Ahora es obligatorio colocar miembros estáticos.

class CFoo
  {
   static int     m_x;
  };

int CFoo::m_x=10;         <<--- размещение статического члена
 
mql5:
Ahora es obligatorio colocar a los miembros estáticos.

Mejor aún, trate de evitar su uso.

 
Ayuda ¿por qué ya no me aparece en el terminal en el Mercado nuevos productos no se muestran y a través del sitio no comprar o comprobar nuevos productos no puede hacer lo que es?
 
Gottik:
No puedo comprar ni consultar nuevos productos a través del sitio. ¿Qué ocurre? ¿Y cómo puedo solucionarlo?
Si acaba de añadir su producto a Market, aparecerá en el terminal con un retraso de aproximadamente un día. Si los productos no están en el Mercado - compruebe si el producto ha sido enviado a "Borrador" y ha aparecido un comentario del moderador para él.
