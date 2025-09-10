Errores, fallos, preguntas - página 1129
A100:
32'535'244'799 != 32'535'215'999 - какое правильное?
La correcta sería 32'535'215'999 para"3000.12.31 23:59:59"
Y32'535'244'799 sería correcto para"3001.01.01 07:59:59"
El límite para el tipo datetime simplemente no está definido correctamente:
El compilador trata el número 13,7 como el tipo double. Pero al mismo tiempo este número puede ser convertido sin pérdida al tipo float
y esta advertencia es innecesaria.
¿Cómo sabes que el número real 13,7 se puede convertir al tipo float sin pérdidas?
¿No es así? El número 13,7 = 0,137*1e+2. Al convertir tres decimales en tipo float, ¿hay alguna pérdida? Por lo que he visto, la precisión se pierde cuando se intenta convertir
números con seis decimales o más.
Intenté usar el tipo float para guardar comillas de cinco dígitos (por ejemplo, 1,38829) en un archivo binario. Después de leerlos desde el archivo e intentar mostrarlos en un gráfico como
El indicador gráfico aplicado a las velas del propio gráfico tiene algunas pequeñas discrepancias. Pero después de la normalización al quinto dígito desaparecieron.
Pero ahí hubo una doble pérdida de precisión: primero fue de doble a flotante y luego de nuevo de flotante a doble.
No. Es una fracción interminable. Escribimos y escribimos y tú no lees
¡Leemos! Pero la pérdida se produce "técnicamente" (peculiaridades del formato) y en aquellas fracciones que ni siquiera son necesarias.
Yo también he tenido este accidente. Ocurre al ejecutar un script si el Terminal (910) y el Compilador (921) no coinciden
Este es el código
Compilador 930, Terminal 910. Resultado:
Este es el código
Compilador 930, Terminal 910. Resultado:
¿Cómo es que el terminal es 910 y el compilador es 930?
Si ambos son 910, entonces este script no se 'cuelga'.
Sólo que no un terminal (no lo sé exactamente, pero creo que esto es común en el Mercado)
Puedo compartir el original de la carpeta ...\MQL5\Scripts
Bueno, eso es lo que tenía que probarWin XP 32 bits: