¿Por qué no funciona el CFD?
 
Zeleniy:
mira cuánto tiempo funciona el CFD
 
Vladon:
Así que la última barra es para el 5 de marzo =)
 
Zeleniy:
а :-)
 

¿Qué sentido tiene desactivar la salida de errores después de 100 avisos? He leído las actualizaciones - pero sólo hablan de desactivar las advertencias, y al mismo tiempo desactivar la salida de error que viene después de ellos:

 
Error de compilación: la función debe tener un cuerpo. La implementación fuera de la declaración de la clase no ayuda
class A {
public:
template<typename T>
        int operator+=( T t ) { return ( 1 ); } //function must have a body
};

class B {
};

void OnStart()
{
        A a;
        B b;
        a += b; 
}
 
Vladon:

qué puede ser:

error crítico de ejecución 1079902208 en la función OnTick (error desconocido)

pruebas de 2 horas de duración

Merece la pena comprobar si hay herramientas disponibles.

Escribe a servsydesk con todos los detalles. Gracias.
 

Un miembro estático de la claseestá protegido de otro miembro estático, lo que generalmente no es lógico.

class A {
protected:
        static int s1;
        static int s2;
};

int A::s1 = 0x1;
int A::s2 = A::s1; //ошибка компиляции
A100:

Un miembro estático de la clase está protegido de otro miembro estático, lo que generalmente no es lógico.

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/initialization

Lasvariablesglobales yestáticassólo pueden inicializarse con una constante del tipo apropiado o una expresión constante.

A100:

Un miembro de la claseestática está protegido de otro miembro estático, lo que generalmente no es lógico.

De hecho, es lógico, pues lo que está escrito parece un poco disparatado.
