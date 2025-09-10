Errores, fallos, preguntas - página 1033
¿Por qué no funciona el CFD?
mira cuánto tiempo está abierto el SFD hasta...
Así que la última barra es para el 5 de marzo =)
¿Qué sentido tiene desactivar la salida de errores después de 100 avisos? He leído las actualizaciones - pero sólo hablan de desactivar las advertencias, y al mismo tiempo desactivar la salida de error que viene después de ellos:
qué puede ser:
error crítico de ejecución 1079902208 en la función OnTick (error desconocido)
pruebas de 2 horas de duración
Merece la pena comprobar si hay herramientas disponibles.
Un miembro estático de la claseestá protegido de otro miembro estático, lo que generalmente no es lógico.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/initialization
Lasvariablesglobales yestáticassólo pueden inicializarse con una constante del tipo apropiado o una expresión constante.
Un miembro de la claseestática está protegido de otro miembro estático, lo que generalmente no es lógico.