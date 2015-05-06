¿Cómo puedo acceder al servidor desde un proxy corporativo? - página 6
¿es un error mío o ha aparecido después de la nueva compilación?
reenviado a petición del foro mql4.com
MT4 y MT5 no se instalan en Win7 en absolutohttps://www.mql5.com/ru/forum/142529
La instalación sólo llega al punto de seleccionar el mejor punto de acceso. Aquí es donde se detiene. No tiene ningún sentido. Las versiones antiguas funcionaban mucho mejor.
Vuelve a cambiar todo.
Gracias por la respuesta. Sí, tengo la misma historia que se describe en el enlace. Esperaré a que se encuentre una solución. Por favor, hágamelo saber.
Intenté instalar MT5 de nuevo usando el instalador web, ahora se detiene a mitad del proceso de descarga:
Tal vez sea mi parte del problema - lo comprobaré más tarde, pero es muy inconveniente que cuando se pulsa el botón "Cancelar", sólo está disponible la salida,
hacer que el botón de retroceso esté disponible: es tedioso volver a introducir las contraseñas y los proxies
¡Hurra que haya funcionado! (c) build 742 todo bien, funciona tanto el instalador web como el terminal desde el proxy
¡¡¡MetaQuotes mejor soporte al usuario, gracias!!!
Hola a todos.
Todavía no consigo que funcione. Acabo de descargar la última versión del terminal desde el sitio web de MT5, habiendo borrado previamente todas las copias antiguas. Al instalar especifico proxy:80 sin nombre de usuario y contraseña y todo pasa, pero cuando intento conectarme al servidor de comercio el proxy falla incluso en la prueba. Es decir, hago clic en proxy -> Test y no pasa nada (ningún resultado) - sólo oigo el sonido que hace Windows 7 al intentar hacer clic antes de rellenar el formulario por completo. La misma canción si especifico mi nombre de usuario y contraseña corporativos en la configuración del proxy.
Ayúdenme a entender esto, por favor.
Adjunto capturas de pantalla. Aquí está la configuración del terminal desde el proxy:
Aquí hay un intento de probar el proxy (el botón de prueba NO está presionado):
Y aquí están los mismos ajustes en MT4 - todo funciona bien:
¡Espero su ayuda!
Saludos,
Programador
Le pedí a un compañero que me abriera una cuenta de demostración en Alpari, introduje la configuración de su servidor y el nombre de usuario y la contraseña, ¡todo igual!
¿Alguien puede decirme por qué no me funciona el botón de "Prueba" en la configuración del proxy?
Espero tener noticias suyas.
Saludos,
Programador
Prueba a utilizar la IP en lugar del nombre.
¡Saludos!
Gracias por la rápida respuesta. Lo he probado y no funciona. El botón de prueba sigue sin hacer clic, sólo se oye un sonido "ding" de Windows.
Aquí hay una foto de la piel:
¿Qué otra cosa podría ser el problema?
Respetuosamente,
Programador
¡Saludos!
¿Son correctas las configuraciones IP:Puerto? ¿Tienes el proxy en el puerto 80 (como en las capturas anteriores) o en el 443?
Empecemos por el principio.
¿Qué tipo de sistema operativo? ¿Está activado el UAC? ¿Cuál es la configuración de tu firewall, has probado a desactivar el firewall? ¿Hay algún software antivirus, has probado a desactivarlo? ¿Existe algún tipo de filtrado del tráfico IP?
Aquí están los ajustes al cargar el terimanal para instalar:
Como puedes ver, todo funciona:
Y aquí están los mismos ajustes cuando se configura un proxy.
El botón "Test" NO está presionado - es decir, no es la configuración del proxy/firewall/dirección IP - es que el botón no está presionado.
(ver mi próximo post para más detalles)