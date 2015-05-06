¿Cómo puedo acceder al servidor desde un proxy corporativo? - página 2
Sí. Quaternary lleva mucho tiempo funcionando sin ningún tipo de problemas.
¿Tal vez en la comprobación del proxy debería ser posible especificar explícitamente un servidor de comercio y su puerto para ser utilizado para la comprobación? De lo contrario, me da la impresión de que la comprobación comienza con el primer servidor por defecto (con el puerto 1950), pero no consigue llegar a él y decide que la prueba del proxy ha fallado y, sin comprobar otros servidores de la lista, falla y se cierra.
¿otra vez smarty? es simple: el nuevo producto mt5 es un problema... Estoy tratando de resolverlo... y la solución no tiene nada que ver con cómo crees que deben trabajar los empleados :)))
entonces por qué el cortafuegos de la empresa
si todo es como dices, puedes ir a fondo al departamento de informática de tu corporación y decir que tienes un problema con un nuevo producto de MetaQoutesSofware Corp. y que para resolverlo tu corporación debe desactivar su seguridad de red.
adelante y márcalo.
no soy yo quien lo piensa, son los cánones y normas de comportamiento establecidos en las corporaciones. y es natural que su corporación cierre el acceso a datos no deseados.
es un dolor en el culo, lee hacker, te dirán cómo configurar conexiones VPN seguras de puerto 80 y proxies anónimos y software de derivación de proxy.
deberias comprarte alguna iota, ya que eres empleado de una corporacion, creo que no te arrepentiras de una cierta cantidad de dinero por el acceso =)
No lo creo...
Oh, hombre. ¿No lo entiendes? CoreWinTT - No me interesa en absolutolo que piensas de mí, de mi trabajo, de nuestros administradores y de cómo nuestra dirección debería tratar el trabajo de sus empleados....
MT5 tiene un fallo evidente con el acceso primario a los servidores de trading desde un proxy. ¡Incluso sabiendo la dirección con el puerto 443 abierto a nosotros no se conectará a ese servidor! ¿Qué tiene esto que ver con sus comentarios? Sólo tengo un "sitio de prueba" donde se puede encontrar este error y solucionarlo. Y el objetivo de este hilo es tratar el fallo, no enseñarme a no trabajar en el trabajo y romper tranquilamente la empresa.
Para Rosh: ¿Cuál es la situación de este problema ahora? ¿Estás intentando hacer algo o lo has pospuesto "para más adelante"?
También decidí comprobar cómo 4 hace ping al servidor de 5. el ping no pasó. ya sea porque 4 no entendió la respuesta de 5 (que es lo más probable) o su servidor de 5 realmente no tiene salida / entrada, incluso si el puerto 443 está abierto
Reescribimos la autorización del proxy hace un par de construcciones y todo debería funcionar bien. Vuelve a comprobarlo.
MetaTrader 4 no podrá escanear los servidores de MetaTrader 5 ya que el protocolo de comprobación/manipulación ha sido modificado.
Por favor, especifique:
Comprueba de nuevo...
Reescribimos la autorización del proxy hace un par de construcciones y todo debería funcionar....
No veo ninguna pregunta o respuesta a mis preguntas/sugerencias en el Servicio de Atención al Cliente ni aquí. ¿Qué posibilidades tengo de resolver el problema o lo han pospuesto por ahora?
por cierto, la distribución debería incluir al menos algunos datos históricos para evitar que se muestren cuatro gráficos vacíos con el texto "waiting for update", así podríamos al menos desarrollar "localmente" los EAs.