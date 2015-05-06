¿Cómo puedo acceder al servidor desde un proxy corporativo? - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El mismo problema. El 4 funciona bien.
En MT5 - problemas:
Por cierto, cuando había algunas de las primeras builds, todo funcionaba bien (cuando se podía descargar la instalación en su totalidad (~7Mb parece), cuando aparecía el cargador web había problemas....
¿Algún consejo sobre qué hacer?
Elmismo problema.
Por cierto, cuando hubo algunas de las primeras builds, todo funcionaba bien (cuando la instalación se podía descargar entera (~7Mb parece), cuando aparecía el cargador web había problemas....
¿Algún consejo sobre qué hacer?
Perdón por la confusión....(mt5setup.exe - 15.33Mb - del 13.10.2009) - absolutamente la misma historia, es decir, estoy tratando de instalarlo ahora.... pide proxy.... entonces - "Proxy test failed"
leer...
MetaTrader 5 Client Terminal build 290
Me alegro, lo he probado y no ha funcionado :(
Al descargar el instalador, se le pidió al proxy, establecer los parámetros - la prueba fue exitosa, el instalador fue descargado e instalado.
Después de la instalación, los ajustes del proxy introducidos durante la instalación no se guardaron (¿no se transmitieron al terminal?) - tuve que volver a introducir los ajustes.
La prueba del proxy en el terminal no funcionó en ninguna variante, ni siquiera al especificar un servidor con el puerto 443 abierto
Lo leí...
me emocioné, lo probé y no funcionó :(
Al cargar el proxy instalador se le preguntó, he establecido los parámetros - la prueba fue un éxito, el instalador se ha descargado e instalado.
Después de la instalación, los parámetros del proxy introducidos durante la instalación no se guardaron (¿no se transmitieron al terminal?); tuve que introducirlos de nuevo.
La prueba del proxy en el terminal no se ha superado en ninguna variante, incluso especificando un servidor con el puerto 443 abierto
1. Después de instalar Terminal, ¿se actualiza sin proxy a la compilación 290? El instalador está descargando y desplegando la versión 286, no la 290.
2. Si haces clic más allá y esperas, la cuenta tampoco se abre (esto es si tienes la build 290)?
3. ¿Tienes el terminal MetaTrader 4 a mano? ¿Funciona bien el proxy en él?
Gracias.
1. Después de instalar el terminal, ¿se ha actualizado sin proxy para construir 290? El instalador está descargando y desplegando la versión 286, no la 290.
286 está instalado.
pero esto es muy triste - dice que puedes descargar la build 290 e instalar la 286 ;)
286 está instalado.
pero es un poco triste - dice que puedes descargar la build 290 y te instala la 286 ;)
vpost:
En MT5 - problemas:
Por cierto, cuando había algunas de las primeras builds, todo funcionaba bien (cuando se podía descargar la instalación en su totalidad (~7Mb parece), cuando aparecía el cargador web había problemas....
¿Algún consejo sobre qué hacer?
Acabo de probarlo en el 290, (servidor nativo), el protocolo http es correcto. Todo parece estar bien...
Hizo lo siguiente:
1. Abrir la lista de proxys - Lista de proxys fresca.
2. Copiado allí primera dirección disponible - 74.213.166.67:80 (como debe ser anónimo servidor canadiense ubicado en Toronto).
3. Lo inserté en el diálogo de configuración y prueba del proxy en el terminal.
4. Especifica que el protocolo será HTTP.
5. Ingreso de login y contraseñas desde el techo
6. Hice la prueba.
La prueba ha sido superada (el terminal dice que ha pasado la prueba de los proxies con éxito)
PS
Si quito el inicio de sesión y paso, entonces la prueba fallará de todos modos...
Las variantes de socket (SOCKS4/SOCKS5) no las he probado, pero supongo que también deberían funcionar si el servidor es correcto y el nombre de usuario y la contraseña están rellenados...
Buena suerte...
He probado otros proxies de la lista, ya con datos reales de autorización.
Sólo funciona una vez, no sé qué tiene que ver eso...
3. ¿Tienes un terminal MetaTrader 4 a mano? ¿Funciona bien el proxy en él?
Lo siento, se me olvidó contestar.
Quaternary funciona como debería - no hay problemas con los proxies o las actualizaciones (ya escribí que el problema está muy probablemente en el cambio del puerto abierto 443 en Quaternary al cerrado 1950 en Quaternary).