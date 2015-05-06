¿Cómo puedo acceder al servidor desde un proxy corporativo? - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Pueden decirme cómo instalar MT5 desde la red corporativa (vía proxy)?
Retiro mi propia pregunta, el instalador de alguna manera detectó el proxy y lo instaló por sí mismo, aparentemente tomando la configuración de Internet Explorer
Acabo de instalar todo desde cero (desinstalé la versión antigua, ejecuté el instalador web, que robó la instalación fresca y la ejecutó), pero todavía nada funciona.
Voy a Herramientas / Configuración, pongo access.metatrader5.com:443 en el campo Servidor, e intento configurar el proxy (pongo los mismos parámetros que en la ejecución 4).
Aquí es donde se produce el "enganche": aparentemente, para probar el proxy, el terminal intenta conectarse al servidor por defecto (que es el que tiene cerrado el puerto 1950). No se realiza la conexión y luego recibo el mensaje "Proxy test failed". No se ha realizado ninguna conexión y el nuevo servidor access.metatrader5.com:443 no se ha guardado (?!) y no puedo seleccionarlo en la lista de servidores (incluso después de reiniciar el terminal) - no está ahí.
Por cierto, a pesar del hecho de que no tengo ninguna conexión a cualquier servidor (ninguno escaneado) proceso de apertura de la cuenta de demostración se inicia, la barra de progreso llega a la frontera derecha y (obviamente va más allá) sigue colgando. probablemente no tiene sentido incluso tratando de abrir / crear cuentas si nadie servidor en vivo.
Pero el establecimiento de la dirección del servidor sería muy apropiado en la forma de abrir una cuenta de demostración.
El mismo problema.
MT5 Build 319 informa que la prueba de proxy falló.
MT4 funciona a través de un proxy sin problemas
Servidor proxy Eserv 4.24913
¿Cómo funcionan los agentes Cloud a través de un proxy?
Genera un error
Fallo en la autorización deMQL5 Cloud Network(no se puede enviar la solicitud [12029])
El terminal en sí funciona.
¿Cómo funcionan los agentes Cloud a través de un proxy?
Genera un error
Fallo en la autorización de MQL5 Cloud Network (no se puede enviar la solicitud [12029])
El terminal en sí funciona.
Los agentes de la nube están intentando conectarse a través de un proxy en la configuración de Internet Explorer sin autorización.
¿Utiliza la autorización de proxy o no hay proxy prescrito en Internet Explorer?
Los agentes de la nube intentan conectarse vía proxy desde la configuración de Internet Explorer sin autorización.
¿Está utilizando la autorización de proxy o simplemente no hay proxy en Internet Expolorer?
El terminal y los agentes se han actualizado a la versión 527. Los agentes en la nube no están autorizados.
Ajustes
No entiendo por qué el problema identificado por el iniciador del tema ha existido durante tanto tiempo, "pero sigue ahí...".
He intentado instalar MT5 a través de un proxy, se ha instalado pero no quiere funcionar, la prueba del proxy no pasa, aunque MT4 funciona sin problemas
Situación similar: MT5 funciona en un ordenador de sobremesa sin problemas, pero en un portátil no hay conexión con el servidor MetaQuotes-Demo. No he encontrado ninguna solución en ningún sitio. La ayuda se descargó sin problemas por alguna razón.