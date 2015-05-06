¿Cómo puedo acceder al servidor desde un proxy corporativo?
Nuestro servidor de demostración de MetaTrader 5 tiene varios puntos de acceso:
- access.metatrader5.com:443
- mt5backup.metaquotes.net:443
- 80.94.86.19:1950
Puede especificar access.metatrader5.com:443 en la configuración de la cuenta y asignar la cuenta demo a través de ella. Una vez conectado, el terminal escaneará todos los puntos de acceso disponibles y seleccionará el más rápido:
El acceso a los puertos 443 suele estar disponible en los servidores proxy. Recuerda también actualizar a la última versión - el soporte para proxies se arregló en la compilación 268.
Acabo de instalar todo desde cero (desinstalé la versión antigua, ejecuté el instalador web, que robó una instalación fresca y la ejecuté), pero sigue sin funcionar nada.
Voy a Herramientas / Configuración, pongo access.metatrader5.com:443 en el campo Servidor, e intento configurar el proxy (pongo los mismos parámetros que en el quad de trabajo).
Aquí es donde se produce el "enganche": aparentemente, para probar el proxy, el terminal intenta conectarse al servidor por defecto (que es el que tiene cerrado el puerto 1950). No se realiza la conexión y luego recibo el mensaje "Proxy test failed". No se ha establecido ninguna conexión y el nuevo servidor access.metatrader5.com:443 no se ha guardado (?!) y no puedo seleccionarlo en la lista de servidores (incluso después de reiniciar el terminal) - no está ahí.
Por cierto, a pesar del hecho de que no tengo ninguna conexión a cualquier servidor (ninguno escaneado) proceso de apertura de la cuenta de demostración se inicia, la barra de progreso llega a la frontera derecha y (obviamente va más allá) sigue colgando. probablemente no tiene sentido incluso tratando de abrir / crear cuentas si nadie servidor en vivo.
Pero el establecimiento de la dirección del servidor sería muy apropiado en la forma de abrir una cuenta de demostración.
Sí, esto se arreglará definitivamente.
Intente descargar de nuevo la distribución https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe (300kb) - acabamos de actualizar la lista de puntos de acceso por defecto.
Su antiguo instalador web, descargado previamente, no tiene la última lista de puntos de acceso.
El instalador web busca los puntos de acceso para descargar la distribución completa normalmente (después de indicarle la configuración del proxy) y encuentra de dónde descargar y lo hace con éxito.
Pero después de instalar el terminal, no puedo escanear ninguno de los servidores de comercio . Sigo recibiendo el mensaje "Proxy test failed" (Prueba de proxy fallida) sin importar la configuración de proxy que intente establecer.
El instalador web explora los puntos de acceso CDN para descargar las distribuciones. Estos puntos de acceso son servidores web http para la distribución de archivos de instalación, no servidores comerciales.
Lo que hay que descargar es el instalador actualizado.
Mi proxy escanea bien los puntos de acceso prescritos manualmente:
El servidor de trading de MT5 mt5.metaquotes.net funciona en el puerto 1950. Hemos cerrado todos los puertos de la "izquierda" en nuestra empresa, incluido el puerto 1950. Es imposible ponerse de acuerdo con el administrador sobre su apertura (política de seguridad...). Túnel a través de HTTPort - no funciona.
MT4 estaba funcionando en el puerto 443 que es el puerto que usa ICQ y por lo tanto tenemos este puerto (para ICQ) abierto.
¿Cuáles son las formas de llegar al servidor en esta situación? Quién sabe qué - comparta su experiencia si es que la tiene ;)