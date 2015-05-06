¿Cómo puedo acceder al servidor desde un proxy corporativo? - página 5
Si el problema no puede resolverse aquí, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente y nos ocuparemos de él.
Traiga los registros de la terminal, por favor.
He comprobado la compilación 730 desde el "proxy corporativo": ¡todo funciona!
¡¡¡muchas gracias!!!
Pero el instalador web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe dejó de funcionar bajo proxy, antes funcionaba, ahora es así:
Todo es igual que antes, pero el proceso de arranque no se inicia - el instalador no dice nada, "sólo un círculo girando", probado varias veces
Aquí tienes algunas capturas de pantalla.
¿Es un error mío o ha aparecido después de la nueva versión?