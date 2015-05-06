¿Cómo puedo acceder al servidor desde un proxy corporativo? - página 5

Nuevo comentario
 
¿Has configurado correctamente el proxy en la configuración del terminal?
 
Renat:¿Has configurado correctamente el proxy en la configuración del terminal?
Lo mismo que en MT4, pero repito - MT4 funciona sin problemas, y MT5 ni siquiera pasa la prueba del proxy, por cierto - el instalador web descargó e instaló el terminal sin problemas
 
Traiga los registros de la terminal, por favor.

Si el problema no puede resolverse aquí, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente y nos ocuparemos de él.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Renat:
Traiga los registros de la terminal, por favor.

Si el problema no puede resolverse aquí, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente y nos ocuparemos de él.
Bien, intentaré publicar los registros en un futuro próximo
 
escribió a servicedesk: #504573 | 2012.09.24 10:43
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
dos meses después de contactar con servicedesk, al parecer no está a la altura de los "apoderados de la empresa"...
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

He comprobado la compilación 730 desde el "proxy corporativo": ¡todo funciona!

¡¡¡muchas gracias!!!

Pero el instalador web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe dejó de funcionar bajo proxy, antes funcionaba, ahora es así:

 
¿Qué dice el instalador web? ¿Muestra una ventana para rellenar la configuración del proxy?
 
Renat:¿Qué dice el instalador web? ¿Muestra una ventana para rellenar la configuración del proxy?

Todo es igual que antes, pero el proceso de arranque no se inicia - el instalador no dice nada, "sólo un círculo girando", probado varias veces

Aquí tienes algunas capturas de pantalla.

Archivos adjuntos:
proxy.zip  204 kb
 
IgorM: El instalador web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe ha dejado de funcionar bajo un proxy, antes funcionaba

¿Es un error mío o ha aparecido después de la nueva versión?

1234567
Nuevo comentario