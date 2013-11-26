Problemas con el foro. - página 5
El Perfil permite ahora personalizar la apariencia del foro
Oh, gracias.
¿Es posible también ajustar el número de hilos de una sección en www.mql5.com/ru/forum?
+100.
Apenas voy a la página de inicio, pero personalmente necesito la posibilidad de personalizar el foro (y creo que no soy el único)...
El colapso de los temas funciona (muchas gracias), pero la selección del número de temas no es buena.
Y no depende del modo minimizado/desmoldado.
ZS Lo siento, después de volver a registrarlo todo ha funcionado.
el foro sigue teniendo un error al añadir un mensaje a los hilos antiguos.
la página después de añadir un post y unread#unread a él
es la misma página, pero si salta "normalmente". No hay un último post sobre StringSplit.
Esta es la misma página, pero después de forzar la actualización mediante Ctrl+F5
Gracias por el aviso. Sí, hay un problema con los temas de más de 3 meses de antigüedad porque se guardan en la caché de forma muy ajustada.
Lo investigaremos.
Apenas voy a la página principal, pero personalmente necesito (y no creo que sea el único) la posibilidad de personalizar el foro...
Añadida la opción de personalización para el foro también
El almacenamiento en caché de los temas antiguos se desactivará, pero el problema de los temas antiguos seguirá ocurriendo durante un tiempo, ya que los temas ya están en la caché del navegador.
Utilice Ctrl+F5 en estos casos
El motor del foro "capta" las palabras clave/frases y las cambia por enlaces. Después de editar un post con el enlace eliminado el cambio no se guarda, el enlace permanece. ¿Qué sentido tiene?