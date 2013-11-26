Problemas con el foro. - página 3
¿Puede eliminar la descripción del tema por completo?)
Tú entiendes que yo no.
Nos hemos alejado de la idea de "encajar en una pantalla pequeña": para los navegadores fijos hacemos la máxima cantidad de contenido. Pero para los navegadores móviles (iPhone, iPad, Android, etc.) todo el sitio tiene un diseño minimalista, que se adapta totalmente a las pantallas.
div class="descriptionInBlock"
con estilo añadido="margin-left:30px"
acentúa mejor los temas
pero para decirlo crudamente)
En mi opinión, la mayor parte de la superficie de la pantalla está ocupada por basura informativa, y tiene un aspecto horrible.
¿Qué interés tiene ver el primer post de un hilo que lleva unos cuantos años? La visualización del último también es un dudoso placer, ver un fragmento de un post...
Estaría bien dar al usuario la posibilidad de elegir el diseño...
Antes entraba en la página web y lo veía todo, pero ahora mis ojos se desvían
Habrá algunos ajustes más y tendremos un mejor aspecto:
En mi opinión, ha empeorado: no es conveniente y no es obvio. El deseo de mejorar es bienvenido, pero no a costa de la comodidad. Deja los títulos de los temas, y los mensajes se verán en los hilos de los que están interesados en el tema.
Swan:
En mi opinión ha empeorado: no es conveniente y no es obvio. El esfuerzo por mejorar es bienvenido, pero no a costa de la comodidad. Deje los nombres de los temas, y los mensajes se verá en los hilos de los que están interesados en este tema.
Lo secundo, se ha vuelto muy incómodo navegar por los temas, los ojos divergen.
Creo que deberíamos apoyar la idea de dar al usuario la posibilidad de elegir el estilo del foro (antiguo y nuevo).
Creo que deberíamos apoyar la idea de dar al usuario el derecho a elegir el estilo del foro (antiguo y nuevo).
Lo más probable es que el perfil del usuario sea una interfaz completa (por defecto) o simplificada.
El modo minimalista móvil se activa automáticamente y no se anula.