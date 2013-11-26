Problemas con el foro. - página 6

Silent:

El motor del foro "atrapa" las palabras clave/frases y las cambia por enlaces. Después de editar un mensaje con un enlace eliminado, el cambio no se guarda, el enlace permanece. ¿Qué sentido tiene?

Se diseñó así desde el principio.

Lamentablemente, no almacenamos información sobre qué hipervínculo ha sido eliminado. Si falta el hipervínculo, lo volvemos a poner.

 
lezzvie:

Esa era la idea original.

Ya veo, gracias.

No es bueno cuando el enlace es off-topic. En fin, ya lo haremos :)

 
Silent:

Lo combato simplemente poniendo un espacio extra entre las palabras de un enlace inesperado.
 
Puede utilizar el latín (parcialmente).
 

Descargar" en Market no funciona. Opera 11.11, Ff 4.0.1

Enlace = enlace de la página.

 
La descarga aún no está habilitada.
 
Bien, gracias.
La búsqueda en mql5.ru no funciona:

 
voix_kas:

La búsqueda en mql5.ru no funciona

A cuadros, - similar. Buscar por palabra"símbolo", XP, 32
Yedelkin:
A cuadros, - similar. Buscar "símbolo", XP, 32
No es sólo esa palabra. El apodo tampoco funciona.
