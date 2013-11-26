Problemas con el foro. - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No.
Te lo dije - escribí un post, lo envié, escribí un segundo - apareció... y ya está, ya no funciona.
Intentaré reiniciar, aunque lo que es la conexión...
¿Quizás cambias mucho de dirección IP? Puedes verlo en los registros.
Si no quieres que te echen al cambiar frecuentemente de dirección IP, tienes que desactivar la casilla "Controlar las sesiones por dirección IP" en tu perfil. Ya lo he desactivado para ti - mira cómo funciona ahora.
¿Tiene cambios frecuentes de direcciones IP? Puedes verlo en los registros.
Para no ser expulsado en caso de cambios frecuentes de dirección, tienes que desactivar la casilla "control de sesión por dirección IP" en tu perfil. Ya lo he desactivado para usted - ver cómo va a funcionar ahora.
No me van a echar de la página, ya sé lo de la IP.
Lo hace
ser expulsado en la página uno al añadir un mensaje ..
pero el puesto no se añade y la autorización no se pierde.
Actualización de un puesto añadido, ahora editar no funciona - la página se actualiza en vano... No, algo está roto.
El problema es el enlace de la wiki http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5
Al añadirlo a un post (a través de un "enlace"), no se añade el post, sino que se vuelve a la primera página de la rama.
Me he dado cuenta de que la valoración del usuario ha pasado a ser negativa.
¿Es un error o hay alguna razón?
Me he dado cuenta de que la valoración del usuario ha pasado a ser negativa.
¿Es un error o hay alguna razón?
La búsqueda no funciona. :(
Opera 11.61.
P.D.
Funciona en Chrome.
Cuando se convierte en un montón de amigos, aparece un agujero en el perfil:
Es un inconveniente.
Cuando hay muchos amigos, aparece un hueco en el perfil:
Es un inconveniente.