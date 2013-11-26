Problemas con el foro. - página 2
¿Qué navegador utilizas? ¿Utilizas proxies?
Firefox 4 (pero también lo he visto en versiones anteriores).
No hay apoderado.
Lo extraño es que sólo apareció en los dos hilos en los que escribí mis mensajes, el resto se mostraron sin problemas.
y otra pregunta: ¿se añaden los temas leídos a las cookies?
Por ejemplo, en este ordenador ya se ha leído este tema.
Luego voy al foro desde android y:
1. este tema está marcado como no leído, pero ha entrado con el mismo nombre de usuario.
2. la vista del foro sigue siendo antigua (es decir, no hay subtítulos de los temas de los mensajes)
PS. específicamente antes de este post - leer el hilo de android. Después de añadir este post se convirtió en no leído para android de nuevo.
El estado de lectura se inicializa con cada visita al sitio y está vinculado a la sesión del usuario (se podría decir que son cookies).
Son posibles las siguientes situaciones:
1) Un usuario ha visitado la web desde el ordenador A, ha leído algunos temas y se ha marchado. Entonces vino del ordenador B. En este caso la legibilidad en el ordenador B estará bien.
2) El usuario visitó el sitio web desde el ordenador A y desde el ordenador B. En el ordenador A ha leído varios temas. En este momento la velocidad de lectura en el ordenador B no cambiará. Sólo cambiará cuando el usuario del ordenador B vuelva a conectarse.
Esta parece ser la segunda situación.
Además, en los dispositivos móviles no habrá vista previa en la lista de temas. Este cambio sólo se aplica a la versión completa (de escritorio) del sitio.
las obras han entrado en el código base
Parece que ya se ha solucionado, no veo que me ocurra.
todavía no está arreglado.
Ctrl+F5 o salir del perfil - lo mismo. funciona en el código base
Por cierto, como puedes ver, los trabajos en sí están escalonados.
Pregunta técnica: ¿es difícil implementar que la descripción del tema se muestre sólo cuando se pasa el ratón por encima del nombre del tema?
Esto dará una dinámica interesante y mostrará lo que quieres ver, es decir, una descripción bajo el tema,
El tema estará inicialmente oculto y sólo aparecerá en la demanda de los usuarios cuando pasen el ratón por encima.
Lamentablemente, esta opción no nos sirve.
Estamos trabajando en la dirección de la construcción de la carne en lugar de la anterior opción de esqueleto puro.
Lo principal es no exagerar :) la columna vertebral del foro y los temas deben ser claramente visibles.
Ahora la descripción lo hace un poco borroso. La letra más grande del tema no ayuda a la percepción.
¿Puede eliminar la descripción del tema por completo?)
lo mejor es enemigo de lo bueno©
La página del Foro no cabe en 19'.
La descripción del tema no lleva ninguna información útil, por decir algo...