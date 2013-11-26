Problemas con el foro. - página 4
Yo también estoy a favor de la antigua interfaz.
Lo primero que hice al llegar al foro ahora fue buscar en el perfil para desactivar esta nueva función...
Sí, el foro se está haciendo un poco extenso :) No es sólo 19" lo que no es suficiente, 32" podría no ser suficiente.
Cuando hagáis las opciones de visualización en el perfil, por favor, haced que en modo minimizado se muestren 10 temas en cada sección, porque con 5 no es suficiente, con la actividad en el foro a veces no tienes tiempo y los temas vuelan sin ver. Como resultado, tienen que ir a cada sección, y hacerlo no suele ser conveniente.
¿Tal vez sería posible hacer una "casilla de verificación" sobre el "número de temas mostrados en la página"?
Habrá ajustes para el estilo de visualización y el número de líneas en el perfil.
Esto se hará en breve, una vez que se hayan completado las tareas actuales.
En el Perfil, ahora es posible personalizar la apariencia del foro
