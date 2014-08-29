Aprender y escribir juntos en MQL5 - página 9
el asesor utilizase toma el valor de la barra 0, los valores de los búferes de los indicadores se cambian en cada tick hasta el cierre de la vela.
Así es, experimenté, pero en esencia no resuelve el problema principal.-- Cómo hacer que un EA recalcule el buffer del indicador no sólo en la barra solicitada, sino también varias barras hacia atrás
Puede que se haya encontrado una solución. Uno de ellos...
Para ello, sin embargo, hay que hacer una versión especial del indicador.
Caballeros,
Estoy escribiendo un indicador: ...
int handle;
double indicatorBuffer[];
...
int OnInit()
{
... handleMA = iMA(_Símbolo, _Periodo, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice);
...
}
int OnCalculate (const int rates_total, // tamaño del array price[]
const int prev_calculated, // barras procesadas en la llamada anterior
const int begin, // donde comienzan los datos significativos
const double& price[]) // array para el cálculo
{
... haciendo algo
La pregunta es: ¿cómo dejar que handleMA = iMA(_Symbol, _Period, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice) sepa qué es AppPrice?
o ¿cómo extraer Apply to: de la pestaña Parameters para usarlo en el código?
Gracias de antemano...
Véase OnCalculate():
La selección de una serie temporal o un indicador necesario como matriz de precios[] la realiza el usuario al iniciar el indicador en la pestaña "Parámetros". Para ello, debe especificar el elemento necesario en la lista desplegable del campo "Aplicar a".
Para recibir los valores de un indicador personalizado desde otros programas mql5, se utiliza la función iCustom(), que devuelve el manejador del indicador para las operaciones posteriores. También puede especificar la matriz de precios[] apropiada o el mango de otro indicador. Este parámetro debe pasarse en último lugar en la lista de variables de entrada del indicador personalizado.
Rosh gracias, pero mi pregunta es exactamente esa. ¿Qué debo especificar en la declaración
handleMA = iMA(_Símbolo, _Periodo, periodMA, shiftMA, MODE_SMA, AppPrice)
como AppPrice?
Estoy leyendo con atención la ayuda disponible. Tal vez el calor haya hecho mella, pero ...
El calor. Debe especificar ENUM_APPLIED_PRICE como AppPrice)
Cisne, gracias por su atención. Pero si utiliza
input ENUM_APPLIED_PRICE AppPrice=PRICE_CLOSE; y el primer formulario
int OnCalculate (const int rates_total, // tamaño del array price[]
const int prev_calculado, // barras procesadas en la llamada anterior
const int begin, //donde comienzan los datos significativos
const double& price[]) // matriz para el cálculo
Obtenemos un mensaje de advertencia en la compilación: Se definen dos funciones OnCalculate. Se utilizará la función de datos de precios NameIndicator.mq5 (pg)
y la matriz price[] no está vinculada a AppPrice de ninguna manera, a menos que sea la misma que la de Apply to: en la tercera pestaña "Parámetros".
La pregunta, de hecho, es si los indicadores incorporados de un solo búfer como iMA() y la primera forma de intCalculate() pueden ser utilizados, si el array price[] es de alguna manera
utilizados en los cálculos.
Especifique el mango del indicador si quiere calcular sobre los datos de otro indicador. O tipo de precios sobre los que se calculará el indicador.
Nosotros (más bien yo) tenemos algún malentendido.
La cuestión, de hecho, es si podemos utilizar indicadores incorporados de un solo búfer como iMA() y la primera forma de int OnCalculate(), si la matriz price[] se utiliza de alguna manera
en los cálculos.
Su parámetroAppPrice no tiene nada que ver con OnCalculate().
Puede darle el valor de una de las constantes de precio (opción 1) o el mango de algún otro indicador (opción 2). Y entonces sí:
1ª variante.
2ª variante.