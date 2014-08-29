Aprender y escribir juntos en MQL5 - página 5
El caso es que cuando lo compilo durante la depuración me devuelve al editor MQL sin dar siquiera un error. Y cuando saco el EA a un gráfico, ni siquiera aparece en él. Es decir, ni la depuración ni el lanzamiento del EA dan errores en ningún sitio
He encontrado un error, pero dice que la DLL no está permitida, es decir, no la veo. La pregunta es ¿dónde debería estar? (en la versión 4 no era necesario sobrescribirlo en ningún sitio, estaba por defecto en la carpeta Sistemas de Windows)
Intenta permitir la importación desde una DLL
Creo que un buen compilador se diferencia de un mal compilador en que puede separar el código inviable del viable. Y esto es lo principal. A menudo te encuentras con cosas impresionantes que no existen en ningún contexto técnico. Eso contribuye al desarrollo y al perfeccionamiento de los medios expresivos de la lengua. Y si tiene que preocuparse de en qué formato introducir los datos, no es el compilador, es ... En mi opinión, el compilador de MQL5 necesita mejorar no menos que la interfaz del programa.
2010.01.14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Violación de acceso leída a 0x00040017 en 'C:\Users\FujitsuAppData\Roaming\MetaQuotes\TerminalD0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Libraries\winet.dll'
Esto es lo que dice
Por favor, adjunte el texto fuente. Puede enviarse como mensaje privado.
er... con la compilación 239 el error ha desaparecido, pero no del todo...
2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) ¡Error al obtener datos del nodo!
Resultó que la razón de esto último eran las funciones, sustituyéndolas por unicode
InternetOpenW() e InternetOpenUrlW()
He resuelto ligeramente* el problema...
Sólo que no usé Expert Advisor, corregí el código como un script.
*Ligeramente, sólo porque se dejó para vencer la codificación ytf-8 del sitio:
<th width="50"> ÐЎÐsÐ±Ñ‰ÐµÑœЏ </th>
