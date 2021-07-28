Deseos para MT5 - página 2
¡Estimados desarrolladores!
Me gustaría ver en MT5 un período configurable por el usuario para refrescar las cotizaciones. Permitirá ahorrar mucho tráfico. Y para la MT5 móvil es imprescindible.
O al menos la posibilidad de activar/desactivar los ticks.
Yo, por ejemplo, estaré bastante contento con la actualización del periodo de M1 o incluso de M5.
Siguiendo su lógica. los días no laborables que faltan, ¿completan los datos de cierre?
Todos los indukes mostrarán kukish. 80)
Sólo donde se puede comerciar. No es necesario rellenar las franjas horarias no comerciales.
un deseo para el informe.
Sería bueno añadir al informe detallado estándar algunos nuevos indicadores bien establecidos.
Por desgracia, nunca lo será. El terminal recoge la historia de los ticks, y el tráfico de estos ticks es simplemente miserable.
Renat, gracias por tu respuesta.
Pero probablemente no dejé claro mi deseo o no entiendo el principio de la formación y descarga del historial adicional en MT5. Intentaré explicar lo que quería decir (tal y como lo veo para MT4):
Por ejemplo, los ticks entrantes están desactivados, el periodo de actualización M1 está fijado. El terminal solicita nuevas cotizaciones al servidor una vez por minuto y genera archivos de historial. No hay tráfico dentro del intervalo de 1 minuto. Resulta algo así como el período de ping configurable.
Por ejemplo, para los Asesores Expertos que trabajan en H1 en la apertura de la barra, los cambios de precio dentro de M1 no son necesarios en absoluto.
Sobre el tráfico. Para MT4 con 30 instrumentos en MarketWatch el tráfico es de unos 85 Mb por semana, si descargo el mismo historial en M1 al final de la semana (no por F2, sino simplemente iniciando sesión) el tráfico es de unos 8 Mb. Una diferencia de 10 veces es bastante significativa. Para Internet ilimitado no es nada, pero no está disponible en todas partes, y para EDGE/GPRS es aún más deseable tener menos tráfico.
Básicamente, lo que sugiero se puede implementar bloqueando el tráfico de MT durante el período de tiempo requerido. Pero entonces cada vez será ping fallado / conexión fallada / inicio de sesión. ¿Cómo reaccionará el DC o el broker a los inicios de sesión cada minuto, no aumentará la carga en el servidor?
Para no perder el tiempo, es una propuesta totalmente inviable por una serie de cuestiones técnicas y organizativas.
Para no perder el tiempo, es una propuesta totalmente inviable por una serie de cuestiones técnicas y organizativas.
Entendido, gracias :(
¡Buenos días a todos!
Tengo las siguientes preguntas-sugerencias:
1. Además de las TFs presentadas, el panel debe permitir la selección de TFs no estándar
2) Organizar la posibilidad de crear pestañas no en gráficos separados, de modo que se pueda crear la cantidad necesaria de gráficos en una pestaña para el análisis de un determinado símbolo negociado
3. Ofrecer la posibilidad de separar las fichas y trasladarlas a otros monitores
4. Añada las funciones elementales de control de MM y PM al menú de apertura de operaciones, por ejemplo, aquí
5. Al guardar un perfil, no se guarda la disposición de las ventanas (compilación 227)
6. Añadir la posibilidad de cerrar todas las órdenes de un determinado instrumento de negociación y también de cerrar todas las órdenes abiertas
Gracias de antemano por sus comentarios
Los pavos mostrarán una imagen más realista que ahora cuando haya un salto temporal. Piénsalo por ti mismo. Una mejor.
No caiga en tradiciones tontas que son muy convenientes para los desarrolladores, pero que conducen a cálculos erróneos.
Buenas tardes, gracias por el nuevo terminal y todo, pero la pregunta es por qué cambiar las reglas del juego y no en beneficio de los ciudadanos de a pie, sino en beneficio de las empresas de intermediación, para que les sea más fácil entregar gráficos viendo una sola posición. O se hace para aliviar los servidores o los ordenadores de los clientes. Pero señores los ordenadores no son todos Pentium II y los servidores no son lo que eran y además el terminal no es tan voraz como para optimizar el código. Es mejor optimizar el comprobador de estrategias para ampliar el conjunto de instrucciones. Para salvar la lógica, a la que todos están acostumbrados. Y también hay desarrollos de gente que optimiza el código.
Por ejemplo, una parrilla de órdenes y posiciones para MT4 con salidas inteligentes por puntos de toma, stops, trailing stops, puntos de equilibrio de un grupo de posiciones, etc. Todo esto es individual para cada posición. Todo esto es individual para cada puesto. En MT5 todas estas características simplemente no existen. Hay una orden que cambia de posición en el mercado cuando la abres, la lógica del programa se me escapa personalmente, perdón por la crítica. Me gustaría preguntar si sería posible mantener las reglas del juego: una orden una posición dos órdenes dos posiciones.Quiero preguntar si es posible construir un traductor que permita a MT5 entender a MT4. Muchos algoritmos se dieron por ensayo y error y no quiero volver a recorrer ese camino...