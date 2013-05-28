El foro parece funcionar, pero hay comentarios - página 6

Nuevo comentario
 

Entonces, alternativamente, en la cabecera de la sección, donde el número de temas (14) es (14 / 2) donde 2 es el número de temas con nuevos mensajes.

hacer y el número de no leídos, que traerá el bumping haciendo clic en este enlace.

 

una sugerencia un poco infantil: añadir caritas sonrientes. animaría la comunicación... ;)

Por ejemplo, con los arcos - como en Skype. un montón de emociones divertidas están allí.

 

Una flecha de hipervínculo a no leído es la primera y más urgente.

 
api :

Una flecha de hipervínculo a no leído es la primera y más urgente.


Me uno a...

 
Las flechas se harán definitivamente.
 

:)

El tema puede ser promovido a la parte superior mediante la eliminación del puesto de promoción. ¿Era esa la intención?

 
coaster :

:)

El tema puede ser promovido a la parte superior mediante la eliminación del puesto de promoción. ¿Era esa la intención?


Por favor, aclare lo que quiere decir con eso.

¿Añades un comentario y luego lo borras?

 
alexvd :


Por favor, sea más específico, ¿a qué se refiere?

¿Añades un comentario y luego lo borras?


Exactamente. Conclusión: no se ha producido ninguna actualización real, y el tema se traslada a la línea superior.

Y, si no me equivoco, este truco cambia el estado del icono del tema "leído". Pero no puedo comprobar esto último por mí mismo.

 

datos en bruto:

- IE 6

- Conectado + "recordar usuario"

- vista de página

- F5 - actualizar la página

resultado:

- Saltar a la parte inglesa del foro sin el último acceso.

- "retroceso" - no está disponible.

- Reabrir el foro MQL5 - ver versión en inglés.

- Pulse "ru" - se requiere autorización

...

"recordar usuario" - no funciona...

 
DDFedor :
...

"Recordar usuario" no funciona...


Verifica.

Antes de eso hubo otro "pliz fime minutes to update

y después de eso el inicio de sesión se volvió "olvidable", teniendo que iniciar sesión cada vez,

aunque lo hago regularmente...

12345678910
Nuevo comentario