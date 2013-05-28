El foro parece funcionar, pero hay comentarios - página 6
Entonces, alternativamente, en la cabecera de la sección, donde el número de temas (14) es (14 / 2) donde 2 es el número de temas con nuevos mensajes.
hacer y el número de no leídos, que traerá el bumping haciendo clic en este enlace.
una sugerencia un poco infantil: añadir caritas sonrientes. animaría la comunicación... ;)
Por ejemplo, con los arcos - como en Skype. un montón de emociones divertidas están allí.
Una flecha de hipervínculo a no leído es la primera y más urgente.
Me uno a...
:)
El tema puede ser promovido a la parte superior mediante la eliminación del puesto de promoción. ¿Era esa la intención?
:)
Por favor, aclare lo que quiere decir con eso.
¿Añades un comentario y luego lo borras?
Por favor, sea más específico, ¿a qué se refiere?
Exactamente. Conclusión: no se ha producido ninguna actualización real, y el tema se traslada a la línea superior.
Y, si no me equivoco, este truco cambia el estado del icono del tema "leído". Pero no puedo comprobar esto último por mí mismo.
datos en bruto:
- IE 6
- Conectado + "recordar usuario"
- vista de página
- F5 - actualizar la página
resultado:
- Saltar a la parte inglesa del foro sin el último acceso.
- "retroceso" - no está disponible.
- Reabrir el foro MQL5 - ver versión en inglés.
- Pulse "ru" - se requiere autorización
...
"recordar usuario" - no funciona...
...
Verifica.
Antes de eso hubo otro "pliz fime minutes to update
y después de eso el inicio de sesión se volvió "olvidable", teniendo que iniciar sesión cada vez,
aunque lo hago regularmente...