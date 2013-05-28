El foro parece funcionar, pero hay comentarios
Creo que sí....
Pequeño fallo, las letras y los números se superponen.
Tengo fuentes no estándar (ampliadas), tal vez sea por eso.
HideYourRichess, tengo el mismo problema. Las fuentes son estándar, el navegador es IE 8.
En FF también...
El tamaño del campo debe ser fijo.
Me pregunto si la sección de documentación contiene la última versión de la ayuda de mt5.
Se actualiza cada vez que se actualiza el sitio web mql5.com.
Genial.
Caramba, ¡cómo es que tienes más posts que yo!
Oh, eso es genial.
Supongo que se llama empezar de cero. No es alto. No es tan importante.
No, sólo es divertido ver a un tipo con tantos mensajes en un nuevo foro vacío. Obviamente, son los desarrolladores.
el propio sabotaje.
Nuestros avatares permanecen en el antiguo sitio.