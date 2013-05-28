El foro parece funcionar, pero hay comentarios - página 8
gracias por su mensaje. las correcciones se han hecho y las barras de desplazamiento deberían aparecer ahora. (no olvides actualizar el contenido de la ventana de código)
Sigo siendo expulsado de la entrada...
Por favor, comprueba si has habilitado el modo de enlace IP en la configuración de tu perfil.
Sí, está habilitado.Bien... hasta aquí todo bien, prestaré atención si hay algún problema.
Los comentarios de los artículos parecen extraños. El navegador es IE8 (activar el modo de compatibilidad no cambia la situación).
Una observación más: al final de las páginas, en la línea "MQL5: sistemas mecánicos de trading y pruebas de estrategias de trading en MetaTrader" el enlace apunta al sitio de MT4, aunque MQL5 se refiere a la siguiente versión del terminal.
Una observación más: al final de las páginas, en la línea "MQL5: sistemas mecánicos de trading y pruebas de estrategias de trading en MetaTrader" el enlace apunta al sitio de MT4, aunque MQL5 se refiere a la siguiente versión del terminal.
Gracias, lo hemos corregido.