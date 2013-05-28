El foro parece funcionar, pero hay comentarios - página 10
Estas líneas de aquí,
traducido simplemente
pulsando la tecla intro.
---
y estas líneas aquí,
para que parezca normal,
tienes que escribir, o más bien traducir con shift+enter.
Estas son las líneas,
Hemos cambiado el formato de la etiqueta <P> para que pueda funcionar correctamente como un párrafo indentado.
Este enfoque permite realizar automáticamente un texto visualmente correcto (especialmente en los artículos), y tenemos toneladas de contenido de texto. Shift + Enter sólo le da un avance de línea a través de la etiqueta <BR>.
Aparentemente, se refieren a sangrías grandes para los párrafos (<p>...</p>). Bien, hagámoslo un poco más pequeño.
Al subir un avatar en el perfil, la imagen se desplaza unos píxeles hacia la derecha.
Quería ir directamente a los anales del foro, pero creo que es más apropiado aquí.Por favor, cambie este conjunto de letras.
a algo más significativo.
aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA es 'servicio no disponible' en la codificación ISO-8859-5 → UTF-8
Sí, pero parece más divertido :)
Inmediatamente pensé que era una prueba de administración divertida - Un sapo yolba, y nada obana. :))