Aparentemente, se refieren a sangrías grandes para los párrafos (<p>...</p>). Bien, hagámoslo un poco más pequeño
 

Estas líneas de aquí,

traducido simplemente

pulsando la tecla intro.

---

y estas líneas aquí,
para que parezca normal,
tienes que escribir, o más bien traducir con shift+enter.

 
kombat:

Estas son las líneas,

Hemos cambiado el formato de la etiqueta <P> para que pueda funcionar correctamente como un párrafo indentado.

Este enfoque permite realizar automáticamente un texto visualmente correcto (especialmente en los artículos), y tenemos toneladas de contenido de texto. Shift + Enter sólo le da un avance de línea a través de la etiqueta <BR>.

murad:
No lo hagas más pequeño.
 
Al subir un avatar en el perfil, la imagen se desplaza unos píxeles hacia la derecha.
sergeev:

Ya está arreglado. Estará disponible después de la próxima actualización
 

Quería ir directamente a los anales del foro, pero creo que es más apropiado aquí.

Por favor, cambie este conjunto de letras.



a algo más significativo.

 
Hoy me he dado cuenta de lo mismo, creía que se había caído Internet.
 
aEaLbaJaBa aNaEaDaObbaPaNa es 'servicio no disponible' en la codificación ISO-8859-5 → UTF-8
 
newdigital:
aEaLbaJabA aNaEaDaObbaPaNaA es 'servicio no disponible' en la codificación ISO-8859-5 → UTF-8

Sí, pero parece más divertido :)

Inmediatamente pensé que era una prueba de administración divertida - Un sapo yolba, y nada obana. :))

